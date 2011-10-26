ایران در سایه اسلام ماندگار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی چهارشنبه در شورای اداری بیرجند اظهار داشت: جان مایه انقلاب اسلامی توحید، عدالت و انسان شناسی است.

وی نگاه انسانی به انسان را ارزشمند برشمرد و بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران در سایه اسلام و با رهبری امام راحل این نگاه ارزشمند به بشریت را زنده کرد و آن را تعالی بخشید.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی سرمنشا بروز بیداری اسلامی در جهان شده است، تصریح کرد: تنها راه نجات بشریت انقلابی اسلامی است که به همین سبب دشمنان چشم طمع به انقلاب اسلامی ایران دوخته اند.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی غیبت در صحنه را گناهی نابخشودنی در نظام توحیدی ما دانست و ادامه داد: دشمنان در پی دامن زدن به انقلاب اسلامی بوده که برخی از دوستان ناآگاه با آنها همراه می شوند.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی با توجه به نوپا بودن نسبت به سایر استان ها نیازمند توجه ویژه دولت است، افزود: عشق مردم به نظام و مسئولان خدمت گذار آن باید با غنا و عزت بوده و در سال های آینده به جای بیان نیازها از سوی مردم تنها شاهد حضور گرم آنها در استقبال از مسئولان باشیم.

امام جمعه بیرجند این شهر را نیازمند روح دانست و بیان داشت: در این راستا باید به بعد فرهنگی توجه و بودجه های مناسبی به آن اختصاص داده شود.

وی خواستار مساعدت دولت مبنی بر ساخت مصلای بیرجند شد.