60 درصد واحدهای مسکن روستایی ایلام دارای سند مالکیت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، فریادرس شهبازی بیان داشت: از مجموع 34 هزار واحد مسکونی روستایی سند مالکیت برای 21 هزار واحد روستایی در استان صادر شده است.
مدیر کل بنیاد مسکن استان ایلام اضافه کرد: صدور سند مالکیت روستایی به عنوان یک اولویت در دستور کار مسئولان امر در استان ایلام قرار گرفته است.
شهبازی همچنین از تملک یکهزار و 300 هکتار زمین برای واگذاری زمین مسکونی به روستاییان استان ایلام خبر داد و تصریح کرد: تاکنون هفت هزار و 600 قطعه زمین به روستائیان استان ایلام واگذار شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان ایلام همچنن در خصوص اجرای طرح مقاومسازی واحدهای مسکن روستایی گفت: از 34 هزار واحد مسکونی روستایی در استان ایلام کار مقاومسازی 25 هزار واحد مسکونی در روستاهای استان در حال اجراست.
نظر شما