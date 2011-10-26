60 درصد واحدهای مسکن روستایی ایلام دارای سند مالکیت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، فریادرس شهبازی بیان داشت: از مجموع 34 هزار واحد مسکونی روستایی سند مالکیت برای 21 هزار واحد روستایی در استان صادر شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن استان ایلام اضافه کرد: صدور سند مالکیت روستایی به عنوان یک اولویت در دستور کار مسئولان امر در استان ایلام قرار گرفته است.

شهبازی همچنین از تملک یک‌هزار و 300 هکتار زمین برای واگذاری زمین مسکونی به روستاییان استان ایلام خبر داد و تصریح کرد: تاکنون هفت هزار و 600 قطعه زمین به روستائیان استان ایلام واگذار شده است.