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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۱۵

شهبازی:

60 درصد واحدهای مسکن روستایی ایلام دارای سند مالکیت هستند

60 درصد واحدهای مسکن روستایی ایلام دارای سند مالکیت هستند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل بنیاد مسکن استان ایلام گفت: کار صدور سند مالکیت برای 60 درصد واحدهای مسکن روستایی استان ایلام انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریادرس شهبازی بیان داشت: از مجموع 34 هزار واحد مسکونی روستایی سند مالکیت برای 21 هزار واحد روستایی در استان صادر شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن استان ایلام اضافه کرد: صدور سند مالکیت روستایی به عنوان یک اولویت در دستور کار مسئولان امر در استان ایلام قرار گرفته است.

شهبازی همچنین از تملک یک‌هزار و 300 هکتار زمین برای واگذاری زمین مسکونی به روستاییان استان ایلام خبر داد و تصریح کرد: تاکنون هفت هزار و 600 قطعه زمین به روستائیان استان ایلام واگذار شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان ایلام همچنن در خصوص اجرای طرح مقاوم‌سازی واحدهای مسکن روستایی گفت: از 34 هزار واحد مسکونی روستایی در استان ایلام کار مقاوم‌سازی 25 هزار واحد مسکونی در روستاهای استان در حال اجراست.

کد مطلب 1444710

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