تظاهرات میلیونی در حمایت از اسد/ مخالفت شدید با دخالت خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، مردم سوریه با برگزاری تظاهرات میلیونی در میدان اصلی شهر دمشق و خیابانهای منتهی به آن بر مخالفت با دخالت خارجی در کشورشان تاکید کردند.

تظاهرات کنندگان حمایت صریح خود را از اصلاحات فراگیر بشار اسد اعلام و تصاویر رئیس جمهوری سوریه و پرچم این کشور را حمل کردند.

این تظاهرات در حالی صورت گرفت که دعوت اخیر شورای مخالفان سوریه برای عصیان مدنی با استقبال مردم روبرو نشد.

از سوی دیگر بشار اسد با هیئتی از اتحادیه عرب که بعدازظهر امروز از دوحه برای میانجیگیری میان دولت سوریه و مخالفان وارد دمشق شد دیدار کرد.