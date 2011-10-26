محدوده بافت فرسوده شهر ایلام به 374 هکتار افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد دوستی اظهار داشت: پارسال در مجموع 300 نفر از واجدان شرایط دریافت تسهیلات بافت فرسوده به بانکهای عامل معرفی شدند.
این مسئول اضافه کرد: امسال نیز تمهیدات لازم برای گسترش محدوده بافت فرسوده در ایلام اندیشیده شده است.
دوستی تصریح کرد: امسال قرار است در مجموع 374 هکتار از وسعت شهر ایلام در محدوده بافت فرسوده قرار گیرد.
مدیرکل مسکن و شهرسازی استان ایلام گفت: این درحالی است که تا پارسال تنها 152 هکتار از وسعت شهر ایلام در محدوده بافت فرسوده قرار داشت.
وی ادامه داد: اما با رایزنیهای صورت گرفته میزان محدوده بافت فرسوده در شهر ایلام به 374 هکتار افزایش رسیده است.
دوستی اضافه کرد: به افراد واجد شرایط نیز تا سقف 200 میلیون ریال تسهیلات با سود 11 درصد پرداخت میشود.
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