محدوده بافت فرسوده شهر ایلام به 374 هکتار افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد دوستی اظهار داشت: پارسال در مجموع 300 نفر از واجدان شرایط دریافت تسهیلات بافت فرسوده به بانکهای عامل معرفی شدند.

این مسئول اضافه کرد: امسال نیز تمهیدات لازم برای گسترش محدوده بافت فرسوده در ایلام اندیشیده شده است.

دوستی تصریح کرد: امسال قرار است در مجموع 374 هکتار از وسعت شهر ایلام در محدوده بافت فرسوده قرار گیرد.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان ایلام گفت: این درحالی است که تا پارسال تنها 152 هکتار از وسعت شهر ایلام در محدوده بافت فرسوده قرار داشت.

وی ادامه داد: اما با رایزنی‌های صورت گرفته میزان محدوده بافت فرسوده در شهر ایلام به 374 هکتار افزایش رسیده است.