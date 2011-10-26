وضعیت آب شرب بیرجند نامطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین ابراهیمی عصر چهارشنبه در شورای اداری شهرستان بیرجند اظهار داشت: مشکلات شهری در شهرستان های استان به ویژه بیرجند آنقدر زیاد است که کمک مختصر کمکی برای رفع آنها نمی کند.

وی آسفالت نامناسب خیابان ها، فرسوده بودن بافت های مسکونی، اتصال بزرگراه شهید صیاد شیرازی به بلوار شهید رجایی، جدول کشی و آسفالت خیابان های مهرشهر و رفع مشکلات حاشیه نشینان اراضی حاجی آباد و امیرآباد را از جمله مشکلات این شهرستان برشمرد.

حجت الاسلام ابراهیمی از نامطلوب بودن آب شرب شهرستان بیرجند نیز سخن گفت و بیان داشت: در این شهرستان قریب به 200 هزار نفر ساکن هستند که باید در راستای تصفیه آب شرب اقدامات اساسی صورت گیرد.

وی با اشاره به روند مطلوب گازرسانی در شهرستان ها تصریح کرد: 98 درصد شهر بیرجند و 88 درصد در سایر شهرستان ها گازررسانی انجام شده است.

وی با بیان اینکه تنها 12 روستا از نعمت گاز شهری بهره مند هستند، بیان داشت: با توجه به وجود روستاهای فراوان در استان گازرسانی به آنها حمایت جدی مسئولان را می طلبد.

نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه به وجود بیش از چهار هزار بیماران خاص در استان اشاره کرد و گفت: ساخت بیمارستانی مجهز در مرکز استان برای بیماران خاص نیازمند اختصاص اعتبارات ویژه است.

حجت الاسلام ابراهیمی در راستای رفع مشکلات مدارس به ویژه مدارس معارف اسلامی، حوزه های علمیه و دانشگاه صنعتی بیرجند نیز تاکید کرد.