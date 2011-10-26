شاعر یزدی رتبه نخست جشنواره طنز مکتوب را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاعر جوان یزدی رتبه نخست بخش شعر ششمین جشنواره طنز مکتوب کشور را از آن خود کرد.

محمد نظری ندوشن، شاعر جوان حوزه هنری استان یزد در بخش شعر این جشنواره، رتبه نخست را به خاطر اثر "همه را شکل یار می‌بینم" به دست آورد و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه ویژه این جشنواره را از آن خود کرد.

این جشنواره در رشته‌ های شعر، نثر، داستان کوتاه، فیلمنامه و مقاله در دو بخش آزاد و ویژه با موضوع تحریم در روزهای 25 و 26 مهرماه امسال در تهران برگزار شد.

هیئت داوران بخش شعر را دکتر سیدعلی موسوی گرمارودی، دکتر محمدرضا ترکی و اکبر اکسیر بر عهده داشتند.

محمد نظری ندوشن، کارشناس رشته حقوق دانشگاه تهران است و حدود هشت سال است که در زمینه شعر فعالیت می ‌کند.

این شاعر جوان علاوه بر فعالیت در انجمن ‌های ادبی استان یزد، در جشنواره طنز "خاطرات تلخ و شیرین دانشجویی" وزارت علوم سال در سال 86، جشنواره "شهر، شهروند و شهرداری" اصفهان در سال 87 و سه دوره جشنواره "طنز مکتوب" حوزه هنری شرکت کرده و برگزیده شده است.