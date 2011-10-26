5 آدم ربا با تلاش چهار ساعته پلیس یزد دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر امان ‌اللهی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی مراجعه فردی به نام احمد به کلانتری 14 ابوذر و اعلام شکایت در زمینه ربایش پسرش ابراهیم 14 ساله توسط اشخاصی ناشناس، بلافاصله ماموران انتظامی شهرستان یزد با انجام تحقیقات مقدماتی از شاکی، به محل وقوع ربایش که طویله حیوانات آنها بود، مراجعه کردند.

امان‌اللهی عنوان کرد: در بازدید از محل، آثار به هم ریختگی و اینکه فردی با زور و خاک‌کشان از دیوار طویله بالا کشیده شده مشخص بود که ماموران کلانتری 14 با انتقال شاکی و پسرانش به کلانتری، تحقیقات بیشتر در این زمینه را ادامه دادند و متوجه شدند نامبرده از وضعیت مالی مناسبی برخوردار است و با افرادی نیز اختلاف مالی دارد.

وی ادامه داد: ماموران همچنین مطلع شدند که چند پیامک تهدید‌آمیز ناشناس نیز به شاکی ارسال شده و فردی ناشناس از طریق یکی از اقوامش، شاکی را تهدید کرده است.

امان ‌اللهی عنوان کرد: ماموران کلانتری 14 ابوذر، فرد آشنای شاکی را به کلانتری دلالت دادند و از وی تحقیق کردند که وی، فردی زاهدانی را معرفی کرد و گفت: او در نزدیکی طویله شاکی در باغی متروکه سکونت دارد.

وی افزود: بر همین اساس ماموران کلانتری 14 ابوذر یزد به محل مراجعه کردند و در بازرسی از اتاقک باغ، فرد زاهدانی را مشاهده و به کلانتری هدایت کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد تصریح کرد: وی در بازجویی پلیسی ابتدا منکر موضوع شد اما در نهایت به ربایش پسر 14 ساله با همکاری دو نفر دیگر اعتراف کرد و بیان داشت: ربوده شده در گودال از قبل آماده شده زیر خاک نگهداری می‌شود که بلافاصله ماموران به محل مراجعه و پسربچه را در حالی که دست و پاها، چشم و دهانش بسته شده بود و حال مساعدی نداشت، از گودال خارج کردند و در همان لحظه یکی از همدستان متهم به عنوان نگهبان و مراقب فرد ربوده شده دستگیر و به کلانتری هدایت شد.

امان ‌اللهی عنوان کرد: متهمان در بازجویی پلیس، علت و انگیزه آدم‌ربایی را اخاذی 500 میلیونی از خانواده‌اش اعلام کردند که با دستگیری به هدف شوم خود نرسیدند و با بررسی‌های بیشتر پلیس، همدست دیگر آنها که از اقوام شاکی بود نیز در محل کارش دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان یزد یادآور شد: از زمان اعلام شکایت پدر فرد ربوده شده تا زمان دستگیری متهمان و رهایی فرد ربوده شده، چهار ساعت سپری شد.