طرح های آماده سرمایه گذاری گلستان 2000 میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدعلی طاهری افزود: دولت بر تقویت طرحهای آماده سرمایهگذاری با اختصاص خط اعتباری ویژه به بانکهای استان گلستان این امر را محقق سازد.
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی گفت: اما در عرصه مشکلات داخل، عزم قوای سه گانه در برخورد با فساد بانکی اخیر ستودنی است.
طاهری افزود: ای کاش فرامین دلسوزانه رهبر عظیم الشأن، در چند سال گذشته در برخورد با مفاسد اقتصادی جدی گرفته میشد و کار به اینجاها نمیرسید.
وی تصریح کرد: در همین زمینه از قوه قضائیه انتظار داریم در بررسی پرونده غارت جنگلها که سرمایهای ملی است، با جدیت تمام وارد شود.
کاهش 27 درصد مساحت جنگلهای گلستان
طاهری گفت: بر اثر آخرین مستندات، استانهای گلستان با 27 درصد، گیلان با 22 درصد و مازندران با 21 درصد کاهش مساحت جنگل روبرو بودهاند.
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی افزود: به گفته کارشناسان تخریب جنگلها یکی از مهمترین عوامل بروز سیل است، چه کسی پاسخگوی جانهای از دست رفته و خسارات ایجاد شده است غارتگران جنگل شاید بتوانند از چنگال عدالت و از پاسخگویی به مردم در دنیا بگریزند، ولی در آخرت، البته اگر به آن باور داشته باشند باید در پیشگاه قادر متعال پاسخ دهند.
وی با اشاره به ششمین نطق خود در صحن مجلس شورای اسلامی گفت: در این نطق به برخی از مشکلات استان و حوزه انتخابیه اشاره کردم.
طاهری عنوان کرد: با همه کارهای انجام شده که قطعا قابل قدردانی است، هنوز در کشور و خصوصا در استان گلستان بزرگترین مشکل بیکاری است از دولت تقاضا کردم مانند مسکن مهر برای اشتغال تصمیمی اساسی بگیرد.
مشکل آب گرگان تکرار شد
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکل کم آبی شهر گرگان ابراز داشت: مشکل آب شرب گرگان در تابستان امسال تکرار شد که از وزیر نیرو میخواهم برای رفع این معضل اقدامی جدی به عمل آورد.
وی همچنین اشاره کرد: ضمن تشکر از وزیر نفت در رفع موانع اخیر در ساخت پتروشیمی گلستان، از مسئولان مربوطه برای جبران عقبماندگیهای آن انتظار دارم سرعت عمل بیشتری داشته باشند.
طاهری افزود: کشاورزان و دامداران زحمتکش نهادهها را گران میخرند در حالی که دست رنج آنها با قیمتی مناسب خریداری نمیشود و این امر موجب وارد آمدن خسارات جبرانناپذیر خواهد شد از دولت انتظار رسیدگی جدی دارم.
وی اضافه کرد: از وزیر نیرو میخواهم در پرداخت مطالبات پیمانکاران برق در استان تسریع کند.
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به استعدادهای بیشمار در بین جوانان گلستانی ابراز داشت: از وزیر ورزش و جوانان انتظار دارم ضمن توجه ویژه به مسائل فرهنگی در ورزش، در راستای حمایت از ورزش همگانی و نیز ورزش بانوان اقدامی اساسی به عمل آورد.
این مسئول ضمن تاکید بر حمایت تیمهای ورزشی استان یادآور شد: از وزیر صنعت، معدن و تجارت میخواهم در راستای اجرایی شدن تعهدات مالی وزارت صنایع وقت به تیم فوتبال اتکای گلستان و نیز به تیم بسکتبال گرگان اقدام عاجل به عمل آورد.
طاهری متذکر شد: تیم والیبال آققلا که افتخارات ورزشی بزرگی برای استان و کشور آفریده است نیاز به حمایت جدی از طرف مسئولان دارد.
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گندم گلستان مرغوبترین گندم کشور است، اذعان داشت: به دلایل اقلیمی مقدار برداشت گندم در استان به نسبت استانهای دیگر کمتر است و این در حالی است که قیمت آن با سایر استانها برابر بوده و موجب خسارت دیدن کشاورزان میشود از وزیر جهاد کشاورزی انتظار دارم به این مورد رسیدگی کند.
وی با تبریک پیروزی اسلامگرایان در انتخابات اخیر تونس تصریح کرد: اظهارات عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی لیبی مبنی بر اصل بودن قرآن و اسلام در آینده لیبی قابل قدردانی است این امور بار دیگر فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر بیداری اسلامی را ثابت کرد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: سفر اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان کرمانشاه و خلق صحنههای بینظیر پیوند امت و امام بار دیگر دلیل اصلی عزت و اقتدار نظام اسلامی را بر همگان آشکار ساخت و دشمنان کینه توز را بیش از پیش ناامید کرد.
طاهری گفت: بدخواهان نظام اسلامی در خارج و داخل، از آغاز حرکت انقلاب اسلامی و شکلگیری این نظام الهی تا به امروز به شیوههای مختلف در پی تضعیف جایگاه رهبری و ولایت فقیه بودهاند.
وی ادامه داد: اوج آن در فتنه سال 88 آشکار گشت و جریان انحرافی جدید هم همان مسیر شکستخورده را دنبال میکند و صدالبته این جایگاه که نیابت امام عصر (عج) است، به فضل الهی روز به روز مستحکمتر و با نفوذتر میشود و اثرگذاری آن با وجود خواست دشمنان، فراتر از ایران اسلامی و جهان اسلام در دل تمام انسانهای آزاده جهان ادامه خواهد یافت.
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