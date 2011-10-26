طرح های آماده سرمایه گذاری گلستان 2000 میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‎الاسلام سیدعلی طاهری افزود: دولت بر تقویت طرح‎های آماده سرمایه‎گذاری با اختصاص خط اعتباری ویژه به بانک‌های استان گلستان این امر را محقق سازد.

نماینده مردم گرگان و آق‎قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: اما در عرصه مشکلات داخل، عزم قوای سه گانه در برخورد با فساد بانکی اخیر ستودنی است.

طاهری افزود: ای‌ کاش فرامین دلسوزانه رهبر عظیم الشأن، در چند سال گذشته در برخورد با مفاسد اقتصادی جدی گرفته می‎شد و کار به اینجاها نمی‎رسید.

وی تصریح کرد: در همین زمینه از قوه قضائیه انتظار داریم در بررسی پرونده غارت جنگل‎ها که سرمایه‎ای ملی است، با جدیت تمام وارد شود.

کاهش 27 درصد مساحت جنگلهای گلستان

طاهری گفت: بر اثر آخرین مستندات، استان‎های گلستان با 27 درصد، گیلان با 22 درصد و مازندران با 21 درصد کاهش مساحت جنگل روبرو بوده‎اند.

نماینده مردم گرگان و آق‎قلا در مجلس شورای اسلامی افزود: به گفته کارشناسان تخریب جنگل‎ها یکی از مهمترین عوامل بروز سیل است، چه کسی پاسخگوی جان‎های از دست رفته و خسارات ایجاد شده است غارتگران جنگل شاید بتوانند از چنگال عدالت و از پاسخگویی به مردم در دنیا بگریزند، ولی در آخرت، البته اگر به آن باور داشته باشند باید در پیشگاه قادر متعال پاسخ دهند.

وی با اشاره به ششمین نطق خود در صحن مجلس شورای اسلامی گفت: در این نطق به برخی از مشکلات استان و حوزه انتخابیه اشاره کردم.

طاهری عنوان کرد: با همه کارهای انجام شده که قطعا قابل قدردانی است، هنوز در کشور و خصوصا در استان گلستان بزرگ‌ترین مشکل بیکاری است از دولت تقاضا کردم مانند مسکن مهر برای اشتغال تصمیمی اساسی بگیرد.

مشکل آب گرگان تکرار شد

نماینده مردم گرگان و آق‎قلا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکل کم آبی شهر گرگان ابراز داشت: مشکل آب شرب گرگان در تابستان امسال تکرار شد که از وزیر نیرو می‎خواهم برای رفع این معضل اقدامی جدی به عمل آورد.

وی همچنین اشاره کرد: ضمن تشکر از وزیر نفت در رفع موانع اخیر در ساخت پتروشیمی گلستان، از مسئولان مربوطه برای جبران عقب‎ماندگی‎های آن انتظار دارم سرعت عمل بیشتری داشته باشند.

طاهری افزود: کشاورزان و دامداران زحمتکش نهاده‎ها را گران می‎خرند در حالی که دست رنج آنها با قیمتی مناسب خریداری نمی‎شود و این امر موجب وارد آمدن خسارات جبران‎ناپذیر خواهد شد از دولت انتظار رسیدگی جدی دارم.

وی اضافه کرد: از وزیر نیرو می‎خواهم در پرداخت مطالبات پیمانکاران برق در استان تسریع کند.

نماینده مردم گرگان و آق‎قلا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به استعدادهای بی‎شمار در بین جوانان گلستانی ابراز داشت: از وزیر ورزش و جوانان انتظار دارم ضمن توجه ویژه به مسائل فرهنگی در ورزش، در راستای حمایت از ورزش همگانی و نیز ورزش بانوان اقدامی اساسی به عمل آورد.

این مسئول ضمن تاکید بر حمایت تیم‎های ورزشی استان یادآور شد: از وزیر صنعت، معدن و تجارت می‎خواهم در راستای اجرایی شدن تعهدات مالی وزارت صنایع وقت به تیم فوتبال اتکای گلستان و نیز به تیم بسکتبال گرگان اقدام عاجل به عمل آورد.

طاهری متذکر شد: تیم والیبال آق‎قلا که افتخارات ورزشی بزرگی برای استان و کشور آفریده است نیاز به حمایت جدی از طرف مسئولان دارد.

نماینده مردم گرگان و آق‎قلا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گندم گلستان مرغوب‎ترین گندم کشور است، اذعان داشت: به دلایل اقلیمی مقدار برداشت گندم در استان به نسبت استان‎های دیگر کمتر است و این در حالی است که قیمت آن با سایر استان‎ها برابر بوده و موجب خسارت دیدن کشاورزان می‎شود از وزیر جهاد کشاورزی انتظار دارم به این مورد رسیدگی کند.

وی با تبریک پیروزی اسلام‌گرایان در انتخابات اخیر تونس تصریح کرد: اظهارات عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی لیبی مبنی بر اصل بودن قرآن و اسلام در آینده لیبی قابل قدردانی است این امور بار دیگر فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر بیداری اسلامی را ثابت کرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: سفر اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان کرمانشاه و خلق صحنه‎های بی‌نظیر پیوند امت و امام بار دیگر دلیل اصلی عزت و اقتدار نظام اسلامی را بر همگان آشکار ساخت و دشمنان کینه توز را بیش از پیش ناامید کرد.

طاهری گفت: بدخواهان نظام اسلامی در خارج و داخل، از آغاز حرکت انقلاب اسلامی و شکل‎گیری این نظام الهی تا به امروز به شیوه‎های مختلف در پی تضعیف جایگاه رهبری و ولایت فقیه بوده‎اند.

وی ادامه داد: اوج آن در فتنه سال 88 آشکار گشت و جریان انحرافی جدید هم همان مسیر شکست‎خورده را دنبال می‎کند و صدالبته این جایگاه که نیابت امام عصر (عج) است، به فضل الهی روز به روز مستحکم‎تر و با نفوذتر می‎شود و اثرگذاری آن با وجود خواست دشمنان، فراتر از ایران اسلامی و جهان اسلام در دل تمام انسان‎های آزاده جهان ادامه خواهد یافت.