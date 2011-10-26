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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۳۶

آیت الله صفایی بوشهری:

بسیج علمی در مدارس استان بوشهر تشکیل شود

بسیج علمی در مدارس استان بوشهر تشکیل شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر خواستار تشکیل بسیج علمی در مدارس استان از سوی مسئولان امر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر چهارشنبه در دیدار با اعضای سازمان بسیج دانش آموزی استان اظهارداشت: دانش آموزان امروز مدیران آینده نظام هستند که با تشکیل بسیج علمی و راه اندازی کرسی های آزاداندیشی نخبگان را شناسایی و برای پرورش آنها برنامه ریزی کنند.

وی با بیان اینکه نیروهای جوان سرمایه حقیقی نظام هستند، افزود: شاخصهای بسیجی اسلام خواهی، تقوا، ولایتمداری و بصیرت است و بسیج دانش آموزان با داشتن نیروهای جوان از مهمترین سرمایه نظام به شمار می آید.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه امام صادق (ع) نیز در این دیدار گفت: 80 درصد از 120 هزار دانش آموز راهنمایی و دبیرستان عضو بسیج دانش آموزی هستند و از 14هزار فرهنگی استان هشت هزار نفر در بسیج فرهنگیان عضویت دارند.

حمید خرمدل افزود: هم اکنون 17 حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی و 16کانون بسیج فرهنگیان در استان فعالیت می کنند که در طول سال 60 برنامه برای دانش آموزان و 46 برنامه برای فرهنگیان برگزار می شود.

کد مطلب 1444731

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