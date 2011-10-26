بسیج علمی در مدارس استان بوشهر تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر چهارشنبه در دیدار با اعضای سازمان بسیج دانش آموزی استان اظهارداشت: دانش آموزان امروز مدیران آینده نظام هستند که با تشکیل بسیج علمی و راه اندازی کرسی های آزاداندیشی نخبگان را شناسایی و برای پرورش آنها برنامه ریزی کنند .

وی با بیان اینکه نیروهای جوان سرمایه حقیقی نظام هستند، افزود: شاخصهای بسیجی اسلام خواهی، تقوا، ولایتمداری و بصیرت است و بسیج دانش آموزان با داشتن نیروهای جوان از مهمترین سرمایه نظام به شمار می آید .

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه امام صادق (ع) نیز در این دیدار گفت: 80 درصد از 120 هزار دانش آموز راهنمایی و دبیرستان عضو بسیج دانش آموزی هستند و از 14هزار فرهنگی استان هشت هزار نفر در بسیج فرهنگیان عضویت دارند .

حمید خرمدل افزود: هم اکنون 17 حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی و 16کانون بسیج فرهنگیان در استان فعالیت می کنند که در طول سال 60 برنامه برای دانش آموزان و 46 برنامه برای فرهنگیان برگزار می شود.