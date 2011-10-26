کرج نیازمند داشتن فرهنگ ترافیکی است/ طرح انضباط ترافیکی اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد عصر چهارشنبه در شورای ترافیک افزود: لازم است دستگاه های ذیربط تلاش کنند تا بتوانیم فرهنگ ترافیکی مناسبی را برای کرج ایجاد کنیم زیرا این امر از مشکلات ترافیکی می کاهد.

وی ادامه داد: ایجاد این فرهنگ آثار بسیار مطلوبی در پی خواهد داشت و مشکلات را به شکل قابل توجهی کاهش خواهد داد.

فرماندار شهرستان کرج یادآور شد: همچنین لازم است طرح انضباط ترافیکی به بهترین نحو در کرج اجرا شود و دستگاه های ذیربط در این راستا همکاری و تعامل داشته باشند.

افزایش اثربخشی تلاشها نیازمند فرهنگ ترافیکی و طرح انضباط ترافیکی است

این مسئول اضافه کرد: پلیس راهور تلاش زیادی می کند اما افزایش اثربخشی این تلاشها نیازمند ایجاد فرهنگ ترافیکی و اجرای طرح انضباط ترافیکی است.

ایران نژاد گفت: برخی از رانندگان در کرج به انضباط ترافیکی کم توجه هستند و برای افزایش توجه به این امر لازم است فرهنگسازی صورت گیرد.

فرماندار کرج یادآور شد: اگر به اهمیت این امر بی توجه باشیم و آن را به حال خود رها کنیم، مشکلات افزایش خواهد یافت که این امر باید مد نظر ما باشد.

پلیس راهور در کرج عملکرد خوبی داشته است

ایران نژاد گفت: پلیس راهور در کرج برغم همه مشکلات و کمبودها تلاشهای زیادی می کند وعملکرد خوبی داشته اما لازم است این پلیس در کرج تقویت شود.

این مسئول افزود: تقویت پلیس راهور موجب کاهش مشکلات ترافیکی می شود که این امر، اهمیت این تقویت را بیش از پیش آشکار می کند.