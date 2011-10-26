  1. استانها
  2. البرز
۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۲۸

ایران نژاد تاکید کرد:

کرج نیازمند داشتن فرهنگ ترافیکی است/ طرح انضباط ترافیکی اجرا شود

کرج نیازمند داشتن فرهنگ ترافیکی است/ طرح انضباط ترافیکی اجرا شود

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج گفت: این شهرستان نیازمند داشتن فرهنگ ترافیکی است و این فرهنگ را باید ایجاد کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد عصر چهارشنبه در شورای ترافیک افزود: لازم است دستگاه های ذیربط تلاش کنند تا بتوانیم فرهنگ ترافیکی مناسبی را برای کرج ایجاد کنیم زیرا این امر از مشکلات ترافیکی می کاهد.

وی ادامه داد: ایجاد این فرهنگ آثار بسیار مطلوبی در پی خواهد داشت و مشکلات را به شکل قابل توجهی کاهش خواهد داد.

فرماندار شهرستان کرج یادآور شد: همچنین لازم است طرح انضباط ترافیکی به بهترین نحو در کرج اجرا شود و دستگاه های ذیربط در این راستا همکاری و تعامل داشته باشند.

افزایش اثربخشی تلاشها نیازمند فرهنگ ترافیکی و طرح انضباط ترافیکی است

این مسئول اضافه کرد: پلیس راهور تلاش زیادی می کند اما افزایش اثربخشی این تلاشها نیازمند ایجاد فرهنگ ترافیکی و اجرای طرح انضباط ترافیکی است.

ایران نژاد گفت: برخی از رانندگان در کرج به انضباط ترافیکی کم توجه هستند و برای افزایش توجه به این امر لازم است فرهنگسازی صورت گیرد.

فرماندار کرج یادآور شد: اگر به اهمیت این امر بی توجه باشیم و آن را به حال خود رها کنیم، مشکلات افزایش خواهد یافت که این امر باید مد نظر ما باشد.

پلیس راهور در کرج عملکرد خوبی داشته است

ایران نژاد گفت: پلیس راهور در کرج برغم همه مشکلات و کمبودها تلاشهای زیادی می کند وعملکرد خوبی داشته اما لازم است این پلیس در کرج تقویت شود.

این مسئول افزود: تقویت پلیس راهور موجب کاهش مشکلات ترافیکی می شود که این امر، اهمیت این تقویت را بیش از پیش آشکار می کند.

کد مطلب 1444732

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها