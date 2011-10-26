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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۴۲

32 گونه پستاندار در زیستگاه‌های ایلام شناسایی شد

32 گونه پستاندار در زیستگاه‌های ایلام شناسایی شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل محیط زیست استان ایلام گفت: 32 گونه پستاندار در زیستگاه‌های ایلام شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین کاظمی اظهار داشت: این تعداد گونه پستاندار در زیستگاه‌های استان ایلام زندگی می‌کنند.

وی ادامه داد: کل، بز، قوچ، میش، گرگ، آهو، خرس قهوه‌ای و... از جمله پستانداران زیستگاه‌های استان ایلام هستند.

این مسئول اضافه کرد: افزون بر این 183 گونه انواع پرنده نیز در زیستگاه‌های استان ایلام شناسایی شده‌اند که می‌توان به کبک، طیهو، هوبر، پرنده مهاجر، مرغابی، پرنده بومی، اشاره کرد.

کاظمی تصریح کرد: اکنون ایلام دارای 80 زیستگاه با ارزش بالای اقتصادی در مناطق مختلف و شهرستان‌های استان است.

کد مطلب 1444734

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