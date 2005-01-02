هنر يك مفهوم جهاني است

به گزارش مهر دكتر رحمت الله نيكنام در ادامه گفت: آزادي اقتصاد و قدرت اقتصادي باعث مي شود كه هنرمندان بتوانند به قيمت بهتري كارهاي هنري خود را به بازارها ارايه دهند و از سوي ديگر اوقات فراغت و زندگي بهتري داشته باشند.

وي با اشاره به اينكه اگر بخواهيم كارهاي هنري را در محدوده اقتصادي نگاه كنيم ، اين به وسعت و عمق اقتصاد و همچنين درآمد سرانه مردم باز مي گردد، افزود: متاسفانه هيچكدام از اينها در ايران به نحو مطلوب تحقق نيافته اند.

استاد اقصاد دانشگاه تهران در ادامه گفتگو با ستاد خبري همايش هنر و جهاني شدن خاطرنشان كرد: هنر در جامعه ايراني متاسفانه يك مشكل اساسي دارد و آن ، اين است كه بايد به شكل معيني تجلي يابد. البته اين چارچوب ها در همه جاي دنيا محدود كننده است . چرا كه ابزار هر نبوغي دستخوش يك سلسله مشكلاتي خواهد شد.

دكتر نيكنام با اين توضيح كه عده اي معتقدند كه سينماي ايران با سرمايه بسيار اندك توانسته مورد توجه جهان قرار گيرد ، گفت: من با اين نظر كاملا موافق نيستم و اين ويژگي را به هنرهاي ديگر نمي توان تسري داد. همه اقبال و موفقيت فيلمسازان ما در يك چارچوب مستمر كاري براي جلب اقشار قديمي و پايين جامعه بود . مساله ديگر اينكه امروز در جهان در توليد فيلمها هزينه زيادي صرف مي شود ، مثلا در فيلم "اسكندر" ساخته "اليور استون" سرمايه كلاني هزينه شده در حالي كه اين در توان اقتصادي ما نيست.

وي در پايان تصريح كرد: هر فيلم ، اثر و كتابي بايد در مرحله اول مخاطب خود را بيابد وگرنه استمرار نخواه يافت و براي استمرار آن بايد اقتضاد آن به خوبي در گردش باشد.

گفتني است همايش بين المللي هنر و جهاني شدن به همت مركز مطالعات و تحقيقات هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور انديشمندان سراسر جهان 27 و 28 دي ماه در موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار مي شود.