به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال - شیرین فراز کرمانشاه در حالی از ساعت 18 امروز در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که بارش باران مانع از استقبال تماشاگران علاقه مند به تیم استقلال شده بود. برای تماشای این بازی کمتر از 2 هزار تماشاگر به ورزشگاه آزادی آمده بودند که گروه اندکی از آنها را تماشاگران تیم کرمانشاهی تشکیل دادند. این بازی البته حواشی دیگری نیز داشت که در زیر به آنها اشاره می شود:

* بارش باران به حدی بود که تماشاگران برای در امان ماندن از آن زیر سقف طبقه اول ورزشگاه پناه برده بودند و پس از آنکه در نیمه دوم از شدت بارش باران کاسته شد تماشاگران استقلال از زیر سقف های طبقه اول خارج شده و به سکوهای پائین تر آمدند.

* پیش از آغاز بازی، مربیان تیم فوتبال استقلال به سمت نیمکت تیم شیرین فراز رفتند و به مربیان این تیم خوشآمد گفتند.

* جاسم کرار مهاجم عراقی تیم فوتبال استقلال هدبندی بر سرش بسته بود که روی آن آرم یکی از شرکت های تولید کننده البسه ورزشی که هیچ ارتباطی با تیم های ورزشی کشورمان ندارد دیده می شد.

* کارلوس کی روش و امید نمازی مربیان تیم ملی فوتبال کشورمان برای تماشای این بازی به ورزشگاه آزادی آمده بودند. آنها برای آنکه از باران در امان بمانند در قسمت بالای جایگاه ویژه ورزشگاه آزادی به صورت ایستاده تماشاگر مسابقه بودند.

* فرزاد مجیدی برادر کاپتیان تیم فوتبال استقلال و بازیکن پیشین این تیم از تماشاگران ویژه ورزشگاه بود.

* جاسم کرار هافبک عراقی تیم فوتبال استقلال در جریان مسابقه و پس از آنکه داور به خطای بازیکن تیم شیرین فراز به او بی توجه بود نسبت به تصمیم داور اعتراض کرد.

* بارش باران در ورزشگاه آزادی مشکلاتی را برای خبرنگاران بوجود آورده بود. متاسفانه در قسمت های مختلف جایگاه خبرنگاران ورزشگاه آب باران از سقف می چکید که همین مسئله مشکلاتی را برای خبرنگاران در پی داشت. چکیدن آب از سقف های ورزشگاه آزادی تنها به جایگاه خبرنگاران معطوف نمی شد و سالن کنفرانس هم خرابی ورزشگاه آزادی را لمس کرد. مقابل ورودی سالن کنفرانس هم پر از آب شده بود.

* پرویز مظلومی ظاهرا علاقه چندانی به باران ندارد. سرمربی تیم فوتبال استقلال که ورزشگاه تختی انزلی نیز برای اینکه از بارش باران در امان بماند ازروی نیمکت ذخیره های تیمش بلند نشده بود این بار هم به کنار زمین نیامد و امر هدایت تیمش را به بهتاش فریبا سپرد. مظلومی در بین دو نیمه هم از راه میانبر برای رفتن به رختکن استفاده کرد و زیر بارش باران قرار نگرفت.

* تماشاگران تیم فوتبال استقلال علاوه بر شعار علیه علی پروین و تمسخر جایگاه پرسپولیس در جدول رده بندی از حمید استیلی می‌خواستند که پرسپولیس را ترک کند.