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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۴۴

ایلام از سالم ترین استانهای کشور در بحث قاچاق کالا و ارز است

ایلام از سالم ترین استانهای کشور در بحث قاچاق کالا و ارز است

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: ایلام از سالم ترین استانهای کشور در بحث قاچاق کالا و ارز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: پرونده های شبه قاچاق کالا و ارز در استان با کار حقوقی دقیق رسیدگی و بررسی می شوند.

این مسئول با اشاره به مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رویکرد اعتماد و آگاه سازی عمومی اظهار داشت: باید مسئله قاچاق را به درستی تعریف و بر اساس تعریف حقوقی آن به بررسی و ارائه راهکارهای لازم بپردازیم.

وی با بیان نقش فرهنگ سازی عمومی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: با کار فرهنگی می توان مسئله قاچاق را متناسب با حجم، منبع و مقصد بررسی و کنترل کرد.

وی در ادامه استان ایلام را از سالم ترین استان های کشور در بحث قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و افزود: باید از توان فرهنگی استان در مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر استفاده را برد.
 

کد مطلب 1444743

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