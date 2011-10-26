هفتمین یادواره شهدای فرهنگی و دانش آموز علی آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین سپاه گلستان عصر چهارشنبه در این یادواره گفت: در هشت سال دوران دفاع مقدس جوانان بویژه دانش آموزان نقش مهمی در دفاع داشته اند و جانفشانی های زیادی برای حفظ مملکت داشته اند.

سرهنگ علی کریمی افزود: فرهنگ شهادت و تجلیل از خانواده شهدا باید در جامعه نهادینه شود و ما باید حافظان میراث این شهدا باشیم.

وی اظهار داشت: دانش آموزان نسل سوم و بعد از آن باید با الگوبرداری از راه شهدای دانش آموز در مقابل هجمه دشمنان ایستادگی کنند.

شهرستان علی آبادکتول 24 هزار دانش آموز دارد.