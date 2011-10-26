فارغ التحصیلان دانشگاه ها مهارت کافی برای جذب در بازار کار را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، کورش پرند عصر چهارشنبه در گردهمایی مدیران ستادی و استانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در مرکز تربیت مربی کرج افزود: در حوزه آموزشهای رسمی، بخشی از افرادی که فارغ التحصیل می شوند، فاقد مهارت کافی برای جذب بازار کار شدن هستند.

وی ادامه داد: یکی از فعالیتهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، جبران خلاءها در این زمینه است و دوره های آموزشی در این راستا برگزار می شود.

این مسئول عنوان کرد: برای جبران کافی نبودن مهارت در افراد یادشده، سازمان آموزش فنی و حرفه ای باید وارد عمل شود و اقدامات لازم صورت گیرد که این امر انجام شده است.

شورای نظارت و ارزیابی جدی گرفته شود

سرپرست سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور در خصوص شورای نظارت و ارزیابی نیز اضافه کرد: لازم است این شورا و اهمیت آن بیش از قبل از سوی مدیران و مسئولان ذیربط جدی گرفته شود و به اهمیت آن واقف باشیم.

پرند گفت: یکی از ارکان نظان آموزشی مهارتی، شورای نظارت و ارزیابی است که این امر، اهمیت توجه به جایگاه مهم این شورا را بیش از پیش آشکار می کند.

وی عنوان کرد: در این خصوص لازم است به موازات توجه به مراکز ثابت به موسسات آزاد نیز توجه داشته باشیم و نظارتها و ارزیابی های لازم انجام شود.

این مسئول بیان کرد: طی جلسه ای که به تازگی برگزار شده، در خصوص مواردی از قبیل آموزشهای رسمی و غیر رسمی و نظام جامع مهارتی صحبت شد و اهمیت این امور مورد توجه قرار گرفت.

همکاری ها میان وزارتخانه های تعاون و علوم گسترش یابد

سرپرست سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور افزود: لازم است همکاری ها میان وزارت تعاون، کار و رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گسترش یابد تا به کمک این امر بتوانیم سطح آموزش و مهارت را ارتقا دهیم.

گردهمایی مدیران کل ستادی و استانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از امروز شروع و تا عصر پنج شنبه به مدت دو روز در مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای در کرج ادامه دارد.