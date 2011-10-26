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۴ آبان ۱۳۹۰، ۲۰:۰۱

قلعه بانی:

پیشرفت فازهای جدید پارس جنوبی به 40 تا 45 درصد رسید

پیشرفت فازهای جدید پارس جنوبی به 40 تا 45 درصد رسید

عسلویه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: پیشرفت فازهای جدید میدان گازی پارس جنوبی که به همت پیمانکاران داخلی در مدت 20 ماه انجام شده، حدود40 تا 45 درصد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قلعه بانی چهارشنبه در بازدید از طرح های در دست اجرا در پارس جنوبی افزود: در سالهای گذشته همین میزان پیشرفت توسط شرکتهای خارجی در مدت 35 تا 40 ماه به دست آمده است.

وی افزود: اغلب طرح های پارس جنوبی به ویژه فازهای باقیمانده پارس جنوبی که قرار است در مدت 35 ماه اجرا شوند به دست توانای پیمانکاران داخلی انجام می شود و سرعت پیشرفت در این طرح ها بیشتر از سرعت طرح هایی است که در گذشته توسط پیمانکاران خارجی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: این میزان پیشرفت در مدت کوتاه در واقع نشان دهنده این است که پیمانکاران ایرانی با وجود مشکلات متعدد توانسته اند به اهداف تعیین شده برسند و گاهی مواقع از میزان برنامه ریزی شده هم فراتر می روند.

قلعه بانی اظهارداشت: به طور کلی استفاده از ظرفیتهای مختلف صنعتگران ایرانی در پارس جنوبی، پیشرفتهای خوبی در عرصه صنعت ایجاد کرده که ازجمله آنها می توان به مجموعه سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران (ایدرو) اشاره کرد که توانسته موفقیتهای قابل قبولی را در فاز های 6و7 و 8، 14 و 17 و 18 کسب کند.

معاون وزیر نفت گفت: سال گذشته در پارس جنوبی بیش از 11 میلیارد دلار سرمایه جذب کردیم و برای امسال هم درنیمه نخست امسال بیش از هفت میلیارد دلار جذب کرده ایم و امیدواریم تا پایان امسال به 15 میلیارد دلار برسد.

کد مطلب 1444747

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