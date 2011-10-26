پیشرفت فازهای جدید پارس جنوبی به 40 تا 45 درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قلعه بانی چهارشنبه در بازدید از طرح های در دست اجرا در پارس جنوبی افزود: در سالهای گذشته همین میزان پیشرفت توسط شرکتهای خارجی در مدت 35 تا 40 ماه به دست آمده است .

وی افزود: اغلب طرح های پارس جنوبی به ویژه فازهای باقیمانده پارس جنوبی که قرار است در مدت 35 ماه اجرا شوند به دست توانای پیمانکاران داخلی انجام می شود و سرعت پیشرفت در این طرح ها بیشتر از سرعت طرح هایی است که در گذشته توسط پیمانکاران خارجی انجام شده است .

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: این میزان پیشرفت در مدت کوتاه در واقع نشان دهنده این است که پیمانکاران ایرانی با وجود مشکلات متعدد توانسته اند به اهداف تعیین شده برسند و گاهی مواقع از میزان برنامه ریزی شده هم فراتر می روند .

قلعه بانی اظهارداشت: به طور کلی استفاده از ظرفیتهای مختلف صنعتگران ایرانی در پارس جنوبی، پیشرفتهای خوبی در عرصه صنعت ایجاد کرده که ازجمله آنها می توان به مجموعه سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران (ایدرو) اشاره کرد که توانسته موفقیتهای قابل قبولی را در فاز های 6و7 و 8، 14 و 17 و 18 کسب کند .