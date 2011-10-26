هیچکس نباید به بازیکنان من توهین کند/ دنبال جذب برهانی هستیم

غلامحسین پیروانی در نشست خبری پس از دیدار تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان با گهرزاگرس لرستان گفت: بازیهای جام حذفی همواره برای تیم های لیگ برتری حکم مرگ و زندگی را دارد. اگر شما دقت کنید می بینید که در طی بازی های جام حذفی که در این فصل برگزار شده خیلی از تیم های لیگ برتری حذف شده اند، بنابراین بازی مقابل تیم گهر لرستان یکی از سخت ترین بازی های ما بود.

وی افزود: داود مهابادی مربی جوانی است و من به روش و تاکتیک های او احترام می گذارم اما بازیکنان تیم گهرزاگرس با انداختن خود بر روی زمین خیلی از وقت های بازی را تلف کردند تا سرعت بازی تیم ما را بگیرند.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان اظهار داشت: مصدومیت روح اله عرب و لئون پاچاچیان به تیم صنعت نفت آبادان ضربه بزرگی زده است. من به مسئولان تیم خود گفته ام که به فکر جذب یک هافبک و مهاجم خوب باشند. در این خصوص من فیلم های دو بازیکن تیم ملی فوتبال ازبکستان را دیدم اما آنها حتی در حد بازی کردن در لیگ دسته دو ایران هم نیستند. ما حاضریم آرش برهانی را جذب کنیم و مذاکراتی نیز در این خصوص با باشگاه استقلال داشته ایم، برهانی هر زمان به تیم ما بیاید در تیم ما جا دارد.

پیروانی تأکید کرد: من ازعده ای از تماشاگرنماها که بر سر تمرین تیم ما حاضر شدند و به مهرداد بشاگردی ، دروازه بان تیم ما توهین کردند گله دارم. آنها باید بدانند مسئولیت باخت تیم با من است و هیچ کس نباید به بازیکنان من توهین کند. من از طرف آن تماشاگران از بشاگردی عذرخواهی کردم. مطمئن باشید اگر دهقانی گل بد در طی بازی ها بخورد دوباره از بشاگردی در ترکیب تیم استفاده می کنم.

پیروانی در خاتمه در خصوص دیدار تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و صبای قم در هفته دوازدهم لیگ برتر گفت: من به هیچ وجه قبول ندارم که صبا تیم جوانی است چون آنها در بیشتر پست های خود بازیکنان باتجربه دارند. من می دانم که دیدار با تیم فوتبال صبا بازی سختی برای ما خواهد بود اما با حمایت تماشاگران آبادانی سعی می کنیم 3 امتیاز این بازی را بگیریم.

دیدار تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و گهرلرستان از سری رقابت های جام حذفی عصر چهارشنبه در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد و با برتری 3 بر 1 تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به پایان رسید.