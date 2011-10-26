یک میلیون و 400 هزار مسافر در ایلام جابجا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فیض الله جوادیان از افزایش دو درصدی میزان جابه جایی مسافر در شش ماهه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته خبر داد.

وی عنوان کرد: یک میلیون و 489 هزار مسافر در این مدت توسط ناوگان حمل و نقل بین شهری در استان ایلام جا به جا شده اند.

وی ادامه داد: این افراد در قالب 198 هزار سفر درون و برون شهری جا به جا شده اند.

وی اظهار داشت: حدود یک هزار و 200 دستگاه خودرو در ناوگان حمل و نقل شهری و برون شهری در استان ایلام فعال است.