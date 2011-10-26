به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان مسابقات کوراش قهرمانی جهان ورزشکار سنگین وزن ایلامی سعید خسروی نژاد موفق شد در وزن 100+ کیلوگرم پس از پیروزی های پی در پی در مقابل حریفان خود به دیدار نهایی راه یابد که با توجه به اینکه رقیب وی در دیدار نهایی از تیم رژیم غاصب صهیونیستی بود از مبارزه با وی امتناع کرد و با افتخار به مقام نائب قهرمانی و مدال نقره این دوره از مسابقات دست یافت.

در وزن 91- کیلوگرم این دوره از مسابقات محسن عزیزپور ورزشکار توانمند ایلامی حضور داشت که با شایستگی موفق شد به مقام سوم و مدال برنز مسابقات قهرمانی جهان کوراش در ازبکستان را به دست آورد.

مسعود خسروی نژاد دیگر ورزشکار ایلامی در پیکارهای وزن 100- کیلوگرم حضور داشت که توانست به مقام پنجمی این دوره از مسابقات دست یابد.

