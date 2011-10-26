سه طرح صنعتی در خراسان جنوبی افتتاح شد/ مشکل صنعت کشور صادرات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدر رضا رحیمی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح فاز دو صنایع کاشی و سرامیک فرزاد در شهرک صنعتی بیرجند اظهار داشت: امروز مشکل عمده در صنعت کشور صادرات است.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی دیگر در کشور مصرف درآمدهای نفتی است که باید به گونه ای این امر را هدایت تا در بخش زیر ساخت کشور استفاده شود و باید صادرات غیر نفتی را در کشور افزایش دهیم.

معاون رئیس جمهور بیان داشت: ایران مقام پنجم تولید کاشی را در جهان دارا است.

وی با اشاره به رویکرد فرهنگی دولت در دور سوم سفرهای استانی گفت: در دور چهارم سفرهای هیئت دولت به استان ها تمامی مصوبات سفرهای سه گانه قبلی بررسی و به مرحله اجرا در می آید.

رحیمی بیان کرد: با توجه به همسایگی خراسان جنوبی با کشورهای افغانستان و پاکستان باید تبادلات با این کشورها را به شدت گسترش دهیم.

وی با تاکید بر اینکه تجارت و صنعت در سطح کشور باید گسترش یابد، افزود: تجار و اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن باید فعال و اجناس مورد نیاز کشورهای همسایه را صادر کنند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به بحث واردات به کشور گفت: باید موانع واردات از پیش روی تجار برداشته تا به راحتی این امر تحقق می یابد.

رحیمی با اشاره به اینکه باید تجارت پاک و سالم و پر درآمد داشته باشیم، افزود: باید زمینه را برای تجار و صنعت گران فراهم کنیم تا این امر محقق شود.

وی با اشاره به صنعت بسته بندی محصولات در سطح کشور گفت: بسته بندی محصولات باید به گونه ای باشد که بتوانیم این محصولات را به سراسر منطقه و جهان صادر کنیم.

معاون رئیس جمهور چاپ و بسته بندی را در امر صادرات اساسی دانست و گفت: در این زمینه باید تلاش شود تا بهترین محصولات با بسته بندی مناسب به دیگر کشورها صادر شود.

رحیمی با اشاره به محصولات مهم خراسان جنوبی همانند زعفران، زرشک و عناب اظهار داشت: باید با بهترین بسته بندی این محصولات در سطح جهان ارائه شوند.

وی با بیان اینکه دو سوم اشتغال استان را بخش صنعت به خود اختصاص داده است، یادآور شد: این امر در دولت نهم و دهم ایجاد که قابل تقدیر شده است.