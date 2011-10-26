رسانه های ورزشی زمینه ساز ایجاد فرهنگ مدرن امروز هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد فتاحی در مراسم تجلیل از روسای فعال هیئتهای ورزشی استان و نواب آنان در امور بانوان و خبرنگاران تلاشگر عرصه ورزش استان با بیان اینکه فرهنگ سازی و ترغیب ورزشکاران از طریق رسانه یکی از موثرترین ابزارهای شناخته شده در عرصه ورزش است و این دستگاه اجرایی به این مهم اذعان دارد، افزود: رسانه ها بازوی توانمند ورزش قهرمانی هستند و امید است مطبوعات بیش از پیش به این مهم توجه داشته باشند.



وی با اشاره به اینکه کیهان ورزشی با الگوسازی از غلامرضا تختی با وجود غیر قابل دسترس بودن برای همگان، به عنوان اسطوره ای از قهرمانی و جوانمردی در جامعه نقش به سزایی داشته است، اظهار داشت: اصحاب مطبوعات و رسانه ها باید این اسطوره ها را از شکل مفهوم فرهنگی به فهم عامیانه تبدیل کنند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان ایلام توسعه ورزش قهرمانی را یکی از برنامه های مهم این دستگاه اجرایی عنوان و تصریح کرد: برای تحقق این مهم برنامه های مختلفی در استان ایلام تدوین شده که به مرور در حال اجراست.