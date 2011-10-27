به گزارش خبرنگار مهر، این هفته مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران به تشریح طرحی با عنوان " مقابله، کنترل و کاهش آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی در شهر تهران"پرداخت و گفت: یکی از معضلات اصلی تهران، اعتیاد است و مناطق 12، 16، 17، 18، 13، 14، 19 و 20 تهران بیشترین معتادان را دارند. همچنین بیشترین تکدی‌گری در مناطق 1، 3، 2 و 5 رخ می‌دهد.

وی با اشاره به آمار زنان خیابانی گفت: مناطق 1، 2، 3 و 6 میانگین بیشترین زنان ولگرد را دارند و بیشترین کارتن‌خواب‌ها در مناطق 7، 12 و 16 ساکن هستند.

طلایی، دو جنسه‌ها و زنان خیابانی را از دیگر آسیب‌های شهر تهران دانست و گفت: تنوع و رشد روزافزون آسیب‌های اجتماعی، تشکیل یک سازمان مستقل را در این زمینه گوشزد می‌کند. متاسفانه تنوع دستگاه‌های متولی و موازیکاری و پراکندگی و تداخل کاری سبب شده طرح‌های این حوزه آن طور که باید کارآمد نباشند.

بحران سرویس بهداشتی در پایتخت

کلانشهر تهران با 10 میلیون جمعیت به حدود 12 هزار چشمه توالت نیاز دارد اما پایتخت در حال حاضر تنها حدود 200 سرویس بهداشتی دارد.

امروزه در بیشتر کشورهای دنیا به کمبود سرویس‌های بهداشتی به عنوان یک معضل مهم که ارتباط مستقیمی با سلامت و بهداشت شهروندان دارد، توجه شده و برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

خسارت میلیاردی به دلیل برچسب ها غیر مجاز

دوباره داغ برچسب های غیر مجاز تخلیه چاه وثبت شرکت تازه شد و مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرتهران از خسارت های میلیاردی که این برچسب ها برشهر وارد می شود خبر داد.

سیدمحمدجواد شوشتری با بیان این‌که یکی از معضلاتی که در زمینه اغتشاش بصری فضای شهر با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، نصب برچسب‌های غیرمجاز تبلیغاتی است،گفت: میلیاردها تومان از عوارض عمومی و هزینه‌های شهر صرف پاکسازی و حذف برچسب‌ها از سیمای شهر تهران می‌شود. اگر چه این تلاش و هزینه در کمترین زمان ممکن دوباره از سوی قانون‌شکنان به شهر تحمیل می‌شود.

محدودیت تردد موتورسواران شاید وقتی دیگر!

این هفته باز هم طرح قدیمی محدودیت تردد موتور سواران در محدوده زوج و فرد مطرح و مانند همیشه سریعا تکذیب شد.

محمدرضا محمودی معاون استاندار تهران این خبر را اعلام کرد و گفت: پلیس راهور تهران برای کنترل موتوسیکلت‌ها در طرح زوج و فرد تجهیز شده است و به راکبانی که موتوسیکلت وسیله ارتزاق آنان است مجوز تردد در محدوده طرح زوج و فرد داده می‌شود.

مجتبی شفیعی دبیر شورای عالی ترافیک نیزدر پاسخ به این سخنان اظهار کرد برای اعمال محدودیت‌ها باید شورای عالی ترافیک نیز این طرح را بررسی و به تصویب برساند که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

پرداخت 4 میلیارد دلار فاینانس برای توسعه مترو به زودی

گره اعتبارا ت مترو نیز گشوده شد و قرار است به زودی کمکها خوبی در حوزه عمرانی و یارانه بلیت به شهرداری برسد.

این هفته حمیدرضا ارشاد منش معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور گفت: چهار میلیارد دلار فاینانس به زودی به شهرداریهای اهواز، کرج و تهران برای توسعه عمرانی مترو اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: امیدواریم این بودجه در کنار بودجه های ریالی بتواند مشکلات تجهیزات مترو و واگنها را حل کند.

دورخیز ناعادلانه برای نقد طرح صادرات گربه به آسیای شرقی

خبر احتمال صادرات گربه به آسیای شرقی که محمد هادی حیدرزاده ،رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران آن را اعلام کرد حواشی بسیاری داشت.

حیدرزاده درگفتگو با مهر اعلام کرده بود: با توجه به افزایش جمعیت گربه در پایتخت دو پروژه مطالعاتی عقیم سازی گربه ها در دست مطالعه داریم که از سال آینده فعالیتهای اجرایی آن آغاز می شود.