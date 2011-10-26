مدارس اردبیل به وسایل گرمایشی استاندارد تجهیز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمود زاده عصر چهارشنبه در جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش استان اظهار داشت: تلاش می کنیم امسال با خرید، توزیع و تجهیز وسایل گرمایشی استاندارد محیط گرم و راحتی را برای تحصیل دانش آموزان در کلاس درس فراهم کنیم.

وی با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما و برودت هوا در اولین روزهای آبان ماه، از مدیران مدارس خواست ضمن تست و کنترل وسایل گرمایشی موجود نیازهای خود را به مناطق و نواحی آموزشی اعلام کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به تخصیص اعتبارات لازم برای تجهیز و تعویض وسایل گرمایشی مستهلک افزود: باید با تست و کنترل دائمی و فنی اینگونه وسایل از بروز حوادث و خطرات احتمالی جلوگیری کرد.

وی بر ضرورت پشتیبانی و همکاری تمامی واحدهای این سازمان در خصوص برنامه های استانی تأکید کرد و یادآور شد: تمام نیروها و امکانات آموزش و پرورش باید برای ارتقای شاخصهای آموزشی و پرورشی استان برنامه ریزی و تلاش کنند.

محمودزاده با اشاره به برنامه های آموزشی، پرورشی و عمرانی به ویژه در راستای پروژه مهر سازمان اضافه کرد: استان اردبیل رتبه برتر کشوری را در زمینه ساخت مسکن مهر کشور کسب کرده بنابراین عقب ماندگیهای در این زمینه باید جبران شود.

وی همچنین هوشمند سازی مدارس، مقاوم سازی و تکمیل پروژه های نیمه تمام، توسعه و تجهیز مدارس، تقدیر از برترینهای کشوری مسابقات علمی - عملی، علمی – کاربردی، برگزاری جشنواره هنری، نحوه فعالیت مدارس ابتدایی با آمار کمتر از 10 دانش آموز و... را از برنامه های این سازمان تا پایان سال جاری برشمرد.



یاور وحدتی پور مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل نیز بر لزوم تحویل سریع پروژه های جدید در حوزه مدرسه سازی و خرید و توزیع وسایل و تجهیزات استاندارد مورد نیاز مدارس در اسرع وقت تاکید کرد.