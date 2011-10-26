2500 اکیپ نظارتی و بهداشتی کشتار دام زنده کشور را پوشش می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر هادی تبرائی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در روز عید سعید قربان امسال همانند سالهای گذشته، طرح خدمات رایگان نظارت و کنترل بهداشت دام زنده و کشتار آنها در کشتارگاههای صنعتی کشور اجرایی می شود.

وی تصریح کرد: در همین راستا حداقل دو هزار و 500 اکیپ ثابت و سیار ادارات کل دام پزشکی کشور از ساعت شش صبح تا 13 بعد از ظهر فعال هستند تا خدمات اعلام شده را به شهروندان ارائه دهند.

مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور تاکید کرد: خانواده ها به منظور حفظ بهداشت و سلامت عمومی مصرف کنندگان همچنین جلوگیری از انتقال بیماریهای دامی و عوامل بیماری زای زیست محیطی برای کشتار دامهای قربانی خود از این خدمات رایگان استفاده کنند و دامهایشان را در کشتارگاههای صنعتی کشتار کنند.

دکتر تبرائی عنوان کرد: دامهایی که در روز عید سعید قربان در کشتارگاههای صنعتی کشور کشتار شوند در کیسه بسته بندی و با خودروی سردخانه ای به صاحبانشان تحویل داده می شود.