ارتقای آموزشهای فنی و حرفه ای نیازمند ساماندهی استانداردها

به گزارش خبرنگار مهر، کورش پرند عصر چهارشنبه در گردهمایی مدیران استانی و ستادی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در مرکز تربیت مربی کرج افزود: استانداردها و منابع آموزشی به منزله قلب سازمان آموزش فنی و حرفه ای است که این امر، اهمیت ساماندهی این استانداردها و منابع آموزشی را بیشتر می کند.

وی ادامه داد: اگر از این ساماندهی غافل شویم، مشکلاتی به وجود می آید و نمی توانیم بسیاری از مشکلات را نیز حل کنیم.

سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اضافه کرد: استانداردها و منابع آموزشی سازمان فنی و حرفه ای جایگاه بسیار مهمی دارد و باید برای ساماندهی آنها سرمایه گذاری شود.

از تکنیکها و روشهای متنوع اثربخش در زمینه آموزشها استفاده شود

پرند یادآور شد: اگر فنی و حرفه ای می خواهد به صورت پویا فعالیت کند، باید از تکنیکها و روشهای متنوع اثربخش در زمینه آموزشها استفاده کند ضمن اینکه باید به سمت گسترش آموزشهای مهارتی نیز برویم.

این مسئول اظهار داشت: همچنین لازم است مربیان آموزشهای بروز را فراگیرند تا اثربخشی آموزشها به کارآموزان افزایش داشته باشند.

سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای عنوان کرد: برگزاری کارگاه های نیازسنجی از دیگر ضرورتها است و باید هرجا که لازم است، چنین کارگاه هایی برگزار شود.

دستاوردهای شرکت در جلسات بررسی شود

این مسئول بیان کرد: یکی از مواردی که لازم است مدیران و مسئولان ذیربط به آن توجه داشته باشند، بررسی دستاوردهای شرکت در جلسات است و این امر اهمیت فراوانی دارد.

پرند گفت: باید بررسی شود تا مشخص شود که کارشناسان و مربیانی که در جلسات شرکت می کنند چه چیزهایی یاد گرفته اند.

سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای افزود: لازم است همه افرادی که به جلسات دعوت می شوند در این جلسات حضور داشته باشند تا اثربخشی افزایش یابد.

وی اضافه کرد: برخی از مربیان و کارشناسان انتقادهای بیجا مطرح می کنند که با این انتقادها برخورد می شود.

150 مدیر و معاون ستادی و استانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در همایشی دو روزه گرد هم آمدند تا برنامه های سال آینده این سازمان را تدوین کنند.

گردهمایی مدیران کل ستادی و استانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از امروز شروع و تا عصر پنجشنبه به مدت دو روز در مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای در کرج ادامه دارد.