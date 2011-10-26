قربانی کردن "شیرین" در غیاب فرهاد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مرحله یک‌شانزدهم نهایی رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های کشور شامگاه امروز چهارشنبه تیم‌های استقلال تهران و شیرین فراز کرمانشاه برابر هم به میدان رفتند که در پایان تیم استقلال با نتیجه 5 بر یک میهمانش را شکست داد.

در این دیدار که با قضاوت شاهین حاج بابایی و در حضور کمتر از 2 هزار نفر در ورزشگاه آزادی برگزار شد، شاگردان پرویز مظلومی با ارائه فوتبالی برتر که نیمه اولش زیر بارش شدید باران برگزار شد موفق شدند حریف خود را گلباران کنند.

میلاد میداودی (33 و 53) ، محسن یوسفی (62 و 68) و اسماعیل شریفات (77) برای استقلال گل زدند و تنها گل تیم فوتبال شیرین فراز کرمانشاه نیز توسط سجاد خسروی(88) وارد دروازه شد.

در این دیدار پرویز مظلومی به برخی بازیکنان اصلی اش مثل فرهاد مجیدی، آندرانیک تیموریان، کیانوش رحمتی و ... استراحت داد و در اواخر بازی نیز هادی زرین ساعد را به جای سیدمهدی رحمتی وارد زمین کرد.

تیم فوتبال استقلال با پیروزی برابر شیرین فراز کرمانشاه و صعود به مرحله یک هشتم نهایی باید به مصاف تیم سایپا مهر کرج برود که موفق شد تیم راه آهن را از گردونه رقابتها حذف کند.