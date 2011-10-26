عمران زاده: به رنگ قرمز حساس هستیم/ جباری: فکر پیروزی پرگل را نمی کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، حنیف عمران زاده پس از پایان دیدار با شیرین فراز گفت: بازی خوبی بود و توانستیم با توجه به اینکه اکثر تیم های لیگ برتری حذف شدند به نتیجه مطلوبی دست پیدا کنیم. شیرین فراز بسته بازی نکرد و ما توانستیم با یک بازی خوب این تیم را شکست دهیم.

مجتبی جباری نیز در مورد این دیدار گفت: هر دو تیم فوتبال خوبی را به نمایش گذاشتند. بازیکنان استقلال روز خوبی داشتند و در شرایطی که فکر یک پیروزی پرگل را نمی کردیم توانستیم با تعداد گل بالا حریف را شکست دهیم.

پژمان منتظری مدافع استقلال نیز در مورد این بازی گفت: پیروزی پرگل ما برابر شیرین فراز که با حضور ترکیبی از بازیکنان اصلی و نیمکت نشین به دست آمد نشان داد که فاصله بازیکنان ما بسیار کم است و امیدوارم این روند در دیدارهای آینده نیز ادامه داشته باشد.

فریدون زندی نیز درمورد این بازی گفت: تیم حریف با تمام وجود تلاش کرد اما ما توانستیم به یک پیروزی خوب برسیم. من هم تمام تلاشم را می کنم تا در دیدارهای آینده هم در ترکیب اصلی باشم.