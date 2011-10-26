ظرفیت ذخیره سازی سوخت نیروگاه شهید رجایی قزوین افزایش یافت

عبدالعظیم محمد نیازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در راستای توسعه ظرفیت مخازن ذخیره نفت گاز نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین، دو مخزن جدید هر یک به گنجایش 33 میلیون لیتر به ظرفیت قبلی افزوده شد و با بهره برداری از دو مخزن جدید در مجموع ظرفیت ذخیره سازی سوخت مایع این نیروگاه به 210 میلیون لیتر رسید.

محمد نیازی یادآورشد: همه ساله با افزایش مصارف گاز خانگی در فصول سرد سال محدودیتهایی از سوی شرکت گاز در عرضه سوخت نیروگاهها اعمال می شود تا تامین گاز مصرفی خانوارها با مشکلی مواجه نشود از این رو ذخیره سازی سوخت مایع برای ماههای سرد سال از اولویتهای اساسی نیروگاه به شمار می رود.

وی افزود: در همین راستا نیروگاه شهید رجایی در سالهای اخیر توسعه مخازن ذخیره نفت گاز را در دستور کار خود قرار داد که در دو فاز به اجرا درآمد که فاز اول شامل ساخت و نصب سه مخزن 33 میلیون لیتری در سال گذشته به بهره برداری رسید و فاز دوم هم ساخت و نصب دو مخزن شماره شش و هفت در مهرماه امسال آماده شد که با بهره برداری از آن مجموع ظرفیت ذخیره سوخت نفت گاز نیروگاه به 210میلیون لیتر افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید نیروی برق شهید رجایی قزوین تصریح کرد: با احتساب این افزایش نیروگاه شهید رجایی قادر خواهد بود بدون دریافت سوخت و تنها با استفاده از ذخایر سوخت مخازن موجود تا مدت 50 روز با حداکثر توان نسبت به تولید انرژی الکتریکی اقدام کند.

نیازی بیان کرد: نیروگاه شهید رجایی با قرار داشتن در مسیر جاده ترانزیت و دسترسی به خط ریل آهن اختصاصی و خط لوله انتقال سوخت نفت گاز، قادر به دریافت و انباشت سوخت در مخازن 14 گانه مازوت و گازوئیل است و به همین دلیل در فصل زمستان که به دلیل برودت هوا و یخبندان فرآیند انتقال سوخت به نیروگاههای دیگر کشور دچار اختلال می شود این نیروگاه در تامین انرژی مورد نیاز شبکه نقش مهم و تاثیرگذاری دارد.