باخت هم می تواند زیبا باشداما نه با اختلاف چهار گل!

به گزارش خبرنگار مهر، مجید آغاجری پس از شکست 5 بر یک تیمش مقابل استقلال در جمع خبرنگاران افزود: تیم من جوان است و برای رسیدن به موفقیت احتیاج به زمان دارد. ما با این شرایط مقابل تیم بزرگ اسقتلال قرار گرفتیم که به خوبی توپ را در زمین به حرکت در می آورد.

وی با اشاره به اینکه مشکل تیمش گل اول استقلال نبوده است افزود: ما بعد از این گل بکار خود طبق برنامه ادامه دادیم و حتی نیمه دوم را خیلی خوب با دو مهاجم شروع کردیم. ما با فوتبال رو به جلو بدنبال پرس استقلال در زمین خودش بودیم اما گل دوم این تیم کمر ما را شکست.

سرمربی تیم فوتبال شیرین فراز کرمانشاه با انتقاد از بازیکن تیمش پوریا درکه که اشتباه او را زمینه ساز به ثمر رسیدن گل دوم استقلال دانست گفت: بعد از گل دوم بازیکنان من سر خود را بالا نگرفتند و همچنان خوب بازی می کردند متاسفانه ما جوانی کردیم و شاید اگر گل دوم را نمی خوردیم بیش از این استقلال بزرگ را اذیت می کردیم.

وی درخاتمه تصریح کرد: فکر می کردم به استقلال ببازیم اما نه با این اختلاف گل، به عقیده من باخت هم می تواند زیبا باشد اما باختن با اختلاف 4 گل چندان رضایت بخش نیست.