گسترش مهارت آموزی نیازمند توجه به نیازهای آموزشی همه مخاطبان است

به گزارش خبرنگار مهر، کورش پرند شامگاه چهارشنبه در گردهمایی مدیران ستادی و استانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در مرکز تربیت مربی افزود: لازم است نیازهای آموزشی همه مخاطبان را مد نظر قرار دهیم تا بتوانیم مهارت آموزی را در کشور توسعه دهیم.

وی ادامه داد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای در زمینه گسترش آموزشهای مهارتی و مهارت آموزی فعالیت می کند و این امر از مهمترین اهداف این سازمان است.

سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای یادآور شد: یکی از ضرورتها تقویت جایگاه مشاوره آموزشی و شغلی است که این امر در خصوص فنی و حرفه ای از اهمیت فراوانی برخوردار است.

فنی و حرفه ای در زمینه کمک به کاهش آسبیهای اجتماعی همکاری می کند

پرند گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای در زمینه کمک به کاهش آسیبهای اجتماعی همکاری می کند و در این زمینه اقدامات لازم انجام خواهد شد.

وی افزود: لازم است دستگاه های ذیربط در این زمینه با هم همکاری داشته باشند تا بتوانیم شاهد کاهش میزان آسیبهای اجتماعی و کاهش مشکلات آسیب دیدگان اجتماعی باشیم.

این مسدئول بیان کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای می تواند با ارائه آموزشهای مهارتی در این زمینه وارد عمل شود و از این طریق به کاهش میزان آسیبهای اجتماعی و کاهش مشکلات آسیب دیدگان اجتماعی کمک کند.

مسئولیت را به گردن دستگاه های دیگر نیندازیم

سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور عنوان کرد: لازم است همه دستگاه های ذیربط در این زمینه به تناسب وظایف خود بکوشند و مسئولیت را به گردن دیگر دستگاه ها نیندازیم.

پرند اظهار داشت: لازم است برای کاهش میزان آسیبهای اجتماعی و کاهش مشکلات آسیب دیدگان اجتماعی از ظرفیتهای NGO ها و موسسات غیرانتفاغی غیرسیاسی نیز استفاده شود زیرا این امر آثار بسیار مطلوبی به همراه دارد.

وی در خصوص آموزش مربیان نیز یادآور شد: لازم است مربیان آموزشهای بروز را فراگیرند تا اثربخشی آموزشها به کارآموزان افزایش داشته باشند.

گردهمایی مدیران کل ستادی و استانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از امروز شروع و تا عصر پنج شنبه به مدت دو روز در مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای در کرج ادامه دارد.