بیشترین فروش محصولات باغی چهار محال و بختیاری در استان اصفهان است

وحید نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیشتر محصولات باغی استان چهار محال و بختیاری به غیر از این استان در استان اصفهان به فروش می رسد اظهار داشت: محصولات این استان به غیر از بادام به کشورهای دیگر صادر نمی شود.

وی افزود: بادام این استان بیشتر به هندوستان صادر می شود.

نیکبخت بیان داشت: محصولات این استان در طول تابستان و اوایل پاییز برداشت می شود.

وی با اشاره به اینکه برخی از محصولات کمتر در این استان کاشت و برداشت می شود اذعان داشت: انار در همه جای این استان کاشت نمی شود و بیشترین کشت انار در روستای دورک اناری است.