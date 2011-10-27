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۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۸

بیشترین فروش محصولات باغی چهار محال و بختیاری در استان اصفهان است

بیشترین فروش محصولات باغی چهار محال و بختیاری در استان اصفهان است

شهرکرد - خبرگزاری مهر :کارشناس مسئول نهال سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری گفت: بیشترین محصولات باغی این منطقه در استان اصفهان به فروش می رسد.

وحید نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیشتر محصولات باغی استان چهار محال و بختیاری به غیر از این استان در استان اصفهان به فروش می رسد اظهار داشت: محصولات این استان به غیر از بادام به کشورهای دیگر صادر نمی شود.

وی افزود: بادام این استان بیشتر به هندوستان صادر می شود.

نیکبخت بیان داشت: محصولات این استان در طول تابستان و اوایل پاییز برداشت می شود.

وی با اشاره به اینکه برخی از محصولات کمتر در این استان کاشت و برداشت می شود اذعان داشت: انار در همه جای این استان کاشت نمی شود و بیشترین کشت انار در روستای دورک اناری است.

کد مطلب 1444774

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