زائری که با 35 مدال چدنی یاور حاجیان شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، هر کدام از سیزده بازدید قبلی امیرالحاج از محل‌های اسکان زائران، علاوه بر سلام و احوالپرسی‌های نماینده رهبری با زائران و شنیدن دغدغه‌ها و پیشنهادات آنها نکات دیگری هم داشت. گام‌های تند زائری از کاروان مازندرانی‌ها به سوی سرپرست حجاج ایرانی، از ویژه‌های چهاردهمین حضور سرزده کارگزاران حج در اقامتگاه‌های زائران ایرانی است.



لنگرهایی که در گام‌هایش دیده می‌شد خود می‌توانست گواه جانبازی این زائر باشد اما وقتی این زائر خود را به حجت‌الاسلام معرفی می‌کرد، به ترکش‌هایی که در بدن دارد و همچنین به اینکه در این سفر معنوی به عنوان "یاور حجاج" به زائران مسن خدمت می‌کند، اشاره کرد. وی "سیدعباس حسینی نودهی" جانباز 35 درصدی است که بخاطر حضور در عملیات‌های کربلای 4 و 5 و والفجر 8، تعداد 35 مدال چدنی در بدن دارد.



این جانباز اواخر سال 82 برای حج تمتع ثبت‌نام کرده و امسال به همراه مادر 70 ساله‌اش توفیق تشرف به سرزمین وحی را پیدا کرده است و علاوه بر همراهی مادرش، کمک به چند مرد مسن هم‌کاروانی‌اش را نیز عهده‌دار شده است. در حج امسال، اصطلاح "یاوران حجاج" را به افرادی مانند این زائر اطلاق می‌کنند.



این "یاور حجاج" وقتی می‌خواست نکته‌ای که باعث گام‌های تند به سوی سرپرست حجاج ایرانی شده بود را مطرح کند، به حجت‌الاسلام قاضی عسکر یادآور شد که اگر مشکلش شخصی بود اصلاً به زبان نمی‌آورد.



وی با بیان اینکه مشکلی همگانی در این کاروان وجود دارد، از نبود هر گونه وسیله برقی و دستی برای شست و شوی لباس در هتل محل اسکان‌شان خبر داد. قاضی‌عسکر نیز پس از بررسی برای رفع سریع این مشکل مهم تذکر داد.



نماینده ولی‌فقیه و سرپرست حجاج ایرانی ضمن آرزوی عاقبت بخیری برای این "یاور حجاج" که جانباز نیز است، گفت: حج شما با این خدماتی که به مادرتان و سایر زائران مسن کاروان ارائه می‌کنید قطعاً قبول است.



پس از خداحافظی سرپرست حجاج ایرانی با این جانباز، از او پرسیدیم که اولین دعایش پس از قرارگیری در مقابل خانه کعبه چیست. وی گفت: "از خدا می‌خواهم با ایمان کامل بمیرم."