13 هزار خانوار تحت پوشش صندوق اجتماعی روستائیان و عشایر هستند

جعفر شاه بندری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از این تعداد خانوار تحت پوشش 831 خانوار عشایر تحت پوشش این صندوق در این استان هستند اظهار داشت: این تعداد خانوار تحت پوشش 86 دهم درصد جمعیت عشایری استان را تحت پوشش بیمه این صندوق دارد و اکثریت عشایر استان تحت پوشش این صندوق در استان خوزستان هستند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 51 کارگزار در سطح استان اقدامات لازم را انجام می دهند بیان داشت: در بحث ارتقاء کیفیت کارگزاران این صندوق، این کارگزاران در تعاونی های دهیاران و تعاونی های بخش که در سطح استان پراکنده هستند و دسترسی روستائیان وعشایر به این افراد بیشتر است جهت عضویت عشایر و روستائیان فعالیت های لازم را این افراد در روستاها انجام می دهند.

شاه بندری مزایایی صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر را بازنشستگی، از کارافتادگی، برخورداری بازماندگان تحت تکفل بیمه شده متوفی از مستمری و نقل و انتقالات سوابق بیمه ای عنوان کرد.

وی با بیان اینکه خانواده های که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند به صورت رایگان در این صندوق بیمه می شوند یاد آور شد: مدیران مهدهای روستایی که زیر نظراداره کل بهزیستی باشند تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند.

جعفر شاه بندری تصریح کرد: در حال حاضر تفاهم نامه ای بین صندوق بیمه اجتماعی و روستائی وعشایری با نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور منعقد شده در راستای تحت پوشش قرار گرفتن کسانی که با این نهاد همکاری دارند.

شاه بندری تایکد کرد: پرداخت حق بیمه این صندوق به صورت اختیاری است و این در راستای افزایش رفاه اجتماعی روستائیان و عشایر در جامعه است.

وی بیان داشت: اطلاع رسانی در زمینه عضویت در صندوق اجتماعی روستائیان و عشایر از طریق رسانه ها و صدا و سیمای استان و سخنرانی در جلسات و مراسم ها روستاهای استان صورت گرفته است.

