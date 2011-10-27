60 درصد از قرار دادهای شهرک صنعتی انزلی به مرحله بهره برداری رسید

مجید عباسیان امین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شهرک صنعتی انزلی 178 قرارداد منعقد شده که از این تعداد 104 واحد صنعتی پروانه بهره برداری دریافت کردند.

وی اظهارداشت: در این شهرک تمامی امکانات زیربنایی از قبیل راه ورودی اختصاصی، پست برق 63.20 کیلوولت، آب، گاز، فضای سبز و تصفیه خانه فاضلاب صنعتی در دو مدول در مجموع با ظرفیت 450 متر مکعب فاضلاب در روز در این شهرک ایجاد شده است.

رئیس هیئت مدیره شهرک های صنعتی گیلان گفت: یکی از برنامه های اساسی و دارای اولویت این شرکت عارضه یابی واحدهای صنعتی فعال است که در مرحله بهره برداری دچار تعطیلی شده اند که با بررسی وضعیت آنها در رفع موانع موجود به این واحدها کمک خواهد شد.

وی همچنین از پیگیری حقوقی در خصوص فسخ قرارداد های غیرفعال در شهرک ها یاد کرد و ادامه داد: در شهرک صنعتی انزلی شش قرارداد راکد فسخ قطعی شده و شش قرارداد در مراحل رسیدگی در دادگاه برای فسخ قرار دارد که با پس گرفتن این اراضی، واگذاری به متقاضیان جدید انجام می شود.