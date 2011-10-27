اجساد کشف شده کوشا به 10 نفر رسید/ جستجو برای کشف سه جسد دیگر

محمد راستاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کشف اجساد دو نفر از سرنشین این کشتی اظهارداشت: اجساد این دو سرنشین توسط یک موتور لنج صیادی در حوالی سکوی نفتی بلال در نزدیکی جزیره لاوان کشف شده است.
وی اظهارداشت: پس از تایید بالگرد تجسس اعزامی به منطقه اعلام شده شناور ناجی جهت انتقال اجساد به منطقه اعزام شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: اجساد کشف شده جهت شناسایی و طی مراحل قانونی به مسئولین امر تحویل شده اند.
راستاد با بیان اینکه عملیات جستجو جهت کشف اجساد سه نفر دیگر از سرنشینان این شناور ادامه دارد، گفت: عملیات جستجو بعد از حدود گذشت یک هفته از این حادثه همچنان ادامه دارد.
