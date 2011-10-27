۵ آبان ۱۳۹۰، ۸:۵۶

راستاد به مهر خبر داد:

اجساد کشف شده کوشا به 10 نفر رسید/ جستجو برای کشف سه جسد دیگر

بوشهر- خبرگزاری مهر: مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: با کشف دو جسد دیگر از مفقود شدگان کشتی "کوشا یک" تعداد اجساد کشف شده این حادثه به 10 نفر رسید.

محمد راستاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کشف اجساد دو نفر از سرنشین این کشتی اظهارداشت: اجساد این دو سرنشین توسط یک موتور لنج صیادی در حوالی سکوی نفتی بلال در نزدیکی جزیره لاوان کشف شده است.

وی اظهارداشت: پس از تایید بالگرد تجسس اعزامی به منطقه اعلام شده شناور ناجی جهت انتقال اجساد به منطقه اعزام شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: اجساد کشف شده جهت شناسایی و طی مراحل قانونی به مسئولین امر تحویل شده اند.

راستاد با بیان اینکه عملیات جستجو جهت کشف اجساد سه نفر دیگر از سرنشینان این شناور ادامه دارد، گفت: عملیات جستجو بعد از حدود گذشت یک هفته از این حادثه همچنان ادامه دارد.

