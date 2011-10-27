محور سازندگی خراسان جنوبی باید بر پایه توانمندیهای استان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در ادامه سخنان خود در جمع ایثارگران و منتخبان خراسان جنوبی عنوان کرد: خراسان جنوبی از استانهایی است که هم به علم اهتمام داشته و هم به ایثارگری و از این رو وجهه اصلی استان در طول تاریخ، فرهنگ، علم و ایثارگری است.

رئیس ‌جمهور با تاکید بر اینکه خراسان جنوبی را باید با همدلی بسازیم تصریح کرد: ممکن است در استان خشکسالی وجود داشته باشد اما نباید در برابر آن تسلیم شد. اگر بخواهیم استان را طوری بسازیم که آبادانی آن پایدار بماند قدم اول آن است که بر روی استعدادهای طبیعی و انسانی استان سرمایه‌ گذاری کنیم.

وی ادامه داد: امروز سطح زیر کشت زرشک را در خراسان جنوبی می‌ توان با برنامه‌ ریزی و تغییر شیوه آبیاری چند برابر کرد.

احمدی‌ نژاد همچنین به تولید انار در فردوس اشاره کرد و گفت: امروز بهترین انارها در شهرستان فردوس برداشت می ‌شود، بنابراین می‌ توان در کنار این محصول کارخانجات تبدیلی ایجاد و بازار مطمئنی را برای صادرات ساماندهی کرد.

احمدی ‌نژاد در ادامه به معادن موجود سنگ در استان خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: امروز هر کاری که می ‌خواهد انجام شود باید بر روی ذخایر و معادن استان باشد این غلط است که کارخانجاتی ایجاد شوند که مواد اولیه آن از خارج وارد شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت آمادگی آن را دارد تا به لحاظ منابع مالی استان را کمک کند اظهار داشت: محور ساخت استان باید اتکا به توانمندیهای خود استان باشد و دیگران بیایند کمک کنند و در این راستا دولت آمادگی هر گونه همکاری را دارد.

رئیس‌ جمهور تصریح کرد: در ساخت استان اصل مردم هستند که باید آستینهای همت را بالا بزنند و در کنار هم کار کنند و مدیران استان نیز در برنامه ‌ریزی‌هایشان از اندیشه و توان و نیروی انسانی استان استفاده بهینه کنند.

احمدی ‌نژاد در ادامه با اشاره به فشار برخی کشورهای غربی علیه ایران، گفت: آنها می‌ گویند ایران را تحریم می ‌کنیم تا عقب بماند اما در عمل دیدیم که ملت ایران با همت و تلاش خود در همین شرایط توانسته است به پیشرفتهای چشمگیری دست پیدا کند.

وی افزود: وقتی قطار پیشرفت یک ملت در ریل اصلی قرار گرفت و حرکت کرد دیگر کسی نمی‌ تواند جلوی آن را بگیرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه امروز حرکت پیشرفت در تمام کشور و به تبع آن در خراسان جنوبی پرشتاب است و باید با همدلی دست به دست هم داد و مشکلات موجود را نیز برطرف کرد.

احمدی ‌نژاد اظهار داشت: متاسفانه امروز خیلی‌ها از پیشرفت ایران ناراحتند و وقتی کارهای علمی،‌ صنعتی و کشاورزی در سطح عالی داخل کشور انجام می‌شود از آن ناراحت می‌شوند و نمی‌خواهند بگذارند ایران به قله‌های سعادت برسد.

وی در ادامه سخنان خود به پیشرفتهای اقتصادی کشور اشاره کرد و تصریح کرد:‌ در شرایط موجود مراکز اصلی اقتصاد جهان بارها اعلام کردند ایران توانسته است به درستی فعالیتهای اقتصادی خود را اداره کند درحالیکه بسیاری از کارخانجات کشورهای اروپایی ورشکست و افراد بسیاری بیکار شده اند.

احمدی‌ نژاد همچنین با اشاره به بحرانهای موجود در جهان یادآور شد: امروز در سرتاسر جهان شاهدیم که مردم نسبت به وضع موجود اقتصادی اعتراض دارند و در خیابانها تظاهرات می‌کنند و پلیس با خشونت تمام با آنها برخورد می ‌کند.

رئیس‌ جمهور اظهار داشت: تظاهرات در کشورهای اروپایی در حالی ادامه دارد که مردم می‌ دانند عدم حضورشان در محل کار چه مشکلات فراوانی را برای آنها به وجود می ‌آورد ولی با این حال دست از تظاهرات برنمی ‌دارند و به وضع موجود اعتراض می ‌کنند.

احمدی ‌نژاد با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر فشار بر اقتصاد ایران گفت: دشمنان ملت ایران باید بدانند که این فشارها اثری در اقتصاد ایران نخواهد داشت، زیرا این ملت توانسته است روی پای خود بایستد و کشورش را بسازد.