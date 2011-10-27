تولید نمایش های کودکان باید نگرشی خاص و ویژه را دنبال کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم کاظمی با تأکید بر اینکه نباید برنامه‌ریزی‌های حوزه کودک و نوجوان سطحی باشد، بر لزوم آموزش های دوران کودکی از طریق نمایش تاکید کرد.

کاظمی اظهار داشت: تئاتر کودک و نوجوان به علت آینده ساز بودن این قشر جامعه، از اهمیت بالایی برخوردار است که در این راستا باید بزرگ‌ ترها احساس مسئولیت و برای آینده کودکان فرهنگ‌سازی کنند.

وی با بیان اینکه تئاتر هنری غیر مستقیم است و از گفتار خاصی بهره می گیرد، گفت: هنر تئاتر تأثیر زیادی بر روی مخاطب به ویژه کودک و نوجوان می‌گذارد.

کاظمی در خصوص نمایش "به زیر پاهات نگاه کن" نیز گفت: این نمایش ویژه مخاطبان کودک دبستانی است.

وی افزود: داستان نمایش در مورد دوستی پسر بچه ای بازیگوش و خیالباف به نام شهرام با یک موش است.

کاظمی اظهار داشت: این نمایش در بخش مسابقه بین الملل هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان به روی صحنه می رود.

این نمایش با هنرمندی مریم کاظمی و حسین محب اهری به عنوان بازیگر اجرا می شود.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان از 15 تا 20 آبان ماه در همدان برگزار می شود.