مجید عسکری برترین ورزشکار هرمزگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از ورزشکاران و مدال آوران استان هرمزگان چهارشنبه شب با حضور سید احمد رسولی نژاد معاون امور مجلس و استانهای وزارت ورزش و جوانان و ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان برگزار شد.

در این مراسم از ورزشکاران برتر، مربیان برتر و ورزشکاران مدال آور استان هرمزگان که طی یک سال گذشته در مسابقات ملی و بین المللی روی سکو رفتند با اهدای لوح و جوایزی تقدیر شد.

مربیان برتر ورزش هرمزگان به این شرح هستند:

لیلا یوسفی – فوتبال، آرزو پاسلار – قایقرانی، هادی بلالی پور – دو و میدانی، منصور روشن قیاس – دو و میدانی جانبازان و معلولان، ابراهیم داوری – وزنه برداری، جلال رحیمی – کشتی، رحیم میرابی – دراگون بوت، سمیه غفاری – قایقرانی، علیرضا بهرمن – ووشو، جواد زارعی – بسکتبال و فریدون الهامی – والیبال. همچنین رضا روشن امید داور بین المللی بدمینتون به عنوان داور برتر استان هرمزگان انتخاب شد.

ورزشکاران برتر هرمزگان به شرح زیر هستند:

هدیه کاظمی – قایقرانی، مرضیه تندرو – نجات غریق، طاهر قاسمی – ووشو، مجید عسکری – وزنه برداری، یونس معتصم – قایقرانی، معصومه عالی پور – تیر و کمان، حسن دهقانی – دو و میدانی معلولان، کامبیز طارمی – دو و میدانی معلولان، هاجر شاهمرادی – فوتبال و نیما نعیمی – کشتی.

از میان این 10 ورزشکار برتر مجید عسکری نایب قهرمان وزنه برداری جوانان جهان به عنوان برترین ورزشکار استان هرمزگان انتخاب شد.