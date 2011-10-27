  1. استانها
  2. هرمزگان
۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۰۸

مجید عسکری برترین ورزشکار هرمزگان شد

مجید عسکری برترین ورزشکار هرمزگان شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مجید عسکری نایب قهرمان مسابقات وزنه برداری جوانان جهان به عنوان برترین ورزشکار هرمزگان طی یک سال گذشته انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از ورزشکاران و مدال آوران استان هرمزگان چهارشنبه شب با حضور سید احمد رسولی نژاد معاون امور مجلس و استانهای وزارت ورزش و جوانان و ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان برگزار شد.

در این مراسم از ورزشکاران برتر، مربیان برتر و ورزشکاران مدال آور استان هرمزگان که طی یک سال گذشته در مسابقات ملی و بین المللی روی سکو رفتند با اهدای لوح و جوایزی تقدیر شد.

مربیان برتر ورزش هرمزگان به این شرح هستند:

لیلا یوسفی – فوتبال، آرزو پاسلار – قایقرانی، هادی بلالی پور – دو و میدانی، منصور روشن قیاس – دو و میدانی جانبازان و معلولان، ابراهیم داوری – وزنه برداری، جلال رحیمی – کشتی، رحیم میرابی – دراگون بوت، سمیه غفاری – قایقرانی، علیرضا بهرمن – ووشو، جواد زارعی – بسکتبال و فریدون الهامی – والیبال. همچنین رضا روشن امید داور بین المللی بدمینتون به عنوان داور برتر استان هرمزگان انتخاب شد.

ورزشکاران برتر هرمزگان به شرح زیر هستند:

هدیه کاظمی – قایقرانی، مرضیه تندرو – نجات غریق، طاهر قاسمی – ووشو، مجید عسکری – وزنه برداری، یونس معتصم – قایقرانی، معصومه عالی پور – تیر و کمان، حسن دهقانی – دو و میدانی معلولان، کامبیز طارمی – دو و میدانی معلولان، هاجر شاهمرادی – فوتبال و نیما نعیمی – کشتی.

از میان این 10 ورزشکار برتر مجید عسکری نایب قهرمان وزنه برداری جوانان جهان به عنوان برترین ورزشکار استان هرمزگان انتخاب شد.

کد مطلب 1444852

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها