تنها 8.5 درصد املاک اهواز عوارض می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کتانباف چهارشنبه شب در مراسم اختتامیه دومین جشنواره شهر و رسانه اهواز اظهار کرد: به عنوان شهردار اهواز خوشحال می شوم که رسانه های استان عملکرد ما را به نقد و حتی چالش بکشند ولی انتظار دارم در کنار این نقدها، ظرفیتهای شهردای هم مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: در شرایط فعلی خانواده شهرداری اهواز یک خانواده متورم به لحاظ نیروی انسانی است و حضور این تعداد نیرو در بدنه شهرداری در گذشته به اقتضای زمان و نه با توجه به نیاز شهرداری صورت گرفته است؛ با این وجود اکنون نمی توان گفت دو هزار و 800 نیرو به علت مازاد بودن باید از شهرداری اخراج شوند.



کتانباف ادامه داد: باید بدون بیکار کردن این تعداد افراد، وضع نیرو در شهرداری را ساماندهی کنیم که در مدت اخیر با خرید خدمات از افراد شاغل تا حدودی این وضع در حال حل شدن است.



وی به کمبود نقدینگی در شهرداری اهواز اشاره کرد و گفت: اداره شهر بدون نقدینگی ممکن نیست. سال گذشته شهرداری 162 میلیارد تومان درآمد داشت در حالیکه هزینه های جاری بالغ بر 190 میلیارد تومان بود.



شهردار اهواز گفت: مقایسه وصول درآمد در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان از جهشی خیره کننده در وصول درآمد شهرداری می دهد ولی هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیاد داریم به همین دلیل برای توسعه شهر و تامین درآمدهای لازم به حضور شهرندان و همکاری آنها نیاز داریم.



کتانباف تصریح کرد: در شهر اهواز 306 هزار واحد مسکونی، تجاری و صنعتی دارای پرونده ثبت شده هستند ولی تنها 26 هزار واحد یعنی 8.5 درصد آنها عوارض خود را پرداخت می کنند که این امر بسیار نگران کننده است.



وی افزود: البته واحدهایی که عوارض خود را پرداخت نمی کنند به گونه ای نیست که قصد این کار را ندارند بلکه ساز و کار این امر یا تعریف نشده یا دارای نواقص فراوانی است به همین دلیل در چند ماه گذشته ساز و کارهای تسهیل دریافت آمد را تعریف کردیم که در شرایط فعلی مردم می توانند با استفاده از وسایل الکترونیکی همانند تلفن همراه، اینترنت، تلفن وعابر بانک عوارض خود را پرداخت کنند.



کتانباف عنوان کرد: طبق قانون باید 93 درصد درآمدهای شهرداری از محل عوارض و پرداختهای مردمی تامین شود در حالیکه این درآمد نه تنها در اهواز که در کل شهرهای ایران محقق نمی شود. به همین دلیل اگر ما در این مدت تنها به آموزش شهروندای بپردازیم و مردم متوجه شوند باید در توسعه محیط شهری اهواز مشارکت داشته باشند رشد خوبی در شهرداری داشته ایم که در این بین نقش رسانه ها می تواند بسیار مهم باشد.



شهردار اهواز با اشاره به اعتقادش به پرسنل شهرداری گفت: روز اول که به این مجموعه وارد شدم افرادی زیادی به من گفتند باید با خود نیرو وارد شهرداری بکنی ولی من به نیروهای شهرداری اعتقاد داشتم و به غیر از خودم و رئیس دفترم کسی وارد مجموعه شهرداری نشد ولی اگر جایی احساس کردم نیروهای شهرداری تاثیر لازم را ندارند بی شک از خارج از مجموعه نیرو وارد می کنیم.



وی با اشاره به اینکه احساس می کنم اعتراضهای اخیر پیمانکاران علیه شهرداری اهواز سازمان یافته است، گفت: در این مدت با پیمانکارانی مواجه شدیم که در پنج سال گذشته از شهرداری طلب داشتند ولی ریالی نگرفتند ولی در چند ماه اخیر هر ماه مبلغی از بدهی آنها را پرداخت کردیم ولی بازهم مشاهده می شود این پیمانکاران به شهرداری مراجعه و بحران ایجاد می کنند.



کتانباف گفت: در شهرداری روزانه با چنین بحرانهایی مواجه هستیم که نشان دهنده مشکلات بی پایان شهرداری اهواز است.



دومین جشنواره شهر و رسانه اهواز که توسط معاونت فرهنگی شهرداری برگزار شد چهارشنبه شب با معرفی برترینهای هر بخش به کار خود پایان داد.

