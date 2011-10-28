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۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۲۴

محکومیت 10 مالزیایی در نیوزیلند به جرم قاچاق مواد مخدر

محکومیت 10 مالزیایی در نیوزیلند به جرم قاچاق مواد مخدر

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: 10 تن از شهروندان مالزیایی که در ماه آوریل به اتهام قاچاق مواد مخدر در فرودگاه آکلند دستگیر شده بودند به مجازاتهای زندان 9 تا 10 سال محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استار چاپ مالزی، از دستگیر شدگان که شامل 8 مرد و 2 زن و بین 21 تا 61 سال سن داشتند 8.5 کیلوگرم مواد مخدر متامفتامین کشف و ضبط شده است. 

این میزان مواد مخدر بیشترین میزان مواد مخدر کشف شده در مبادی ورودی نیوزیلند بوده و بیش از هشت میلیون دلار نیوزیلند ارزش این مواد تخمین زده می شود.
 
بر اساس این گزارش، قاضی دادگاه در هنگام صدور حکم اعلام کرد تمامی دستگیر شدگان کسانی بوده اند که پس از استقراض پول از وام دهندگان غیر رسمی و با نرخهای بهره ظالمانه در مالزی دچار مشکلات مالی شدید بوده و به طمع کسب سودهای آنی و وعده تسویه بدهی هایشان مجبور به حمل مواد مخدر شده اند. 
کد مطلب 1444857

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