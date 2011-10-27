۵ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۶

باقرزاده:

کرمانشاه یکی از قطبهای چهارگانه بازرسی کشور شد

کرمانشاه ـ‌ خبرگزاری مهر: مسئول اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به عنوان عضو دبیرخانه مرکزی ادارات بازرسی مستقر در وزارت متبوع و مسئول برنامه ریزی و سیاستگزاری همه ادارات بازرسی دانشگاه های منطقه 3 فعالیت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر افشین باقرزاده مسئول اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: بدین ترتیب این دانشگاه به عنوان عضو دبیرخانه مرکزی ادارات بازرسی مستقر در وزارت متبوع و مسئول برنامه ریزی و سیاستگزاری کلیه ادارات بازرسی دانشگاه های استان های این منطقه شامل گیلان، قزوین، زنجان، اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و البرز فعالیت می کند.

وی تاکید کرد: در همایش نمایندگان ادارات بازرسی دانشگاه های علوم پزشکی که در راستای ارتقای وضعیت عملکرد این ادارات و ایجاد تعامل بیشتر و بهره گیری از خرد جمعی و تجربه و توان سایر دانشگاه ها صورت گرفت، دانشگاه های سراسر کشور به چهار منطقه به شرح منطقه یک؛ با مرکزیت خراسان رضوی، منطقه 2 با مرکزیت کرمانشاه، منطقه 3 با مرکزیت اصفهان و منطقه 4 با مرکزیت شیراز قطب بندی شدند.
 

