شکاف فزاینده مردم وسیاستمداران در اروپا/ ناامیدی پس از 17نشست بی نتیجه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "کوریر" در تحلیلی نوشت: مدت کوتاهی بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی در 4 اکتبر 2009 در یونان "پاپاندرو" نخست وزیر تازه انتخاب شده در این کشور اعلام کرد که صندوقهای ذخایر ارزی خالی از پول است. دو ماه بعد در دسامبر همان سال نخست وزیر یونان برای اولین بار یک جمله ممنوع در این کشور را بر زبان آورد و اظهار داشت که دولت در مسیر ورشکستگی قرار دارد.

کوریر در ادامه نوشت: از آن زمان حدود دو سال می گذرد و این بحران ویرانگر کشورهای پرتغال، ایرلند و اسپانیا را نیز در بر گرفته است. ایتالیا نیز به دلیل وضعیت بد اقتصادی و بی لیاقتی نخست وزیرش در آستانه ورشکستگی قرار دارد. روزهای برلوسکونی در این کشور شمرده می شود و بحران مالی نیز شدیدتر می شود.

هفده نشست برگزار شده در این اتحادیه و دیدارهای نخبگان اقتصادی نیز تا به حال یک استراتژی و راه حل قانع کننده ای را برای غلبه بر بحران و آرام کردن بازارها ارائه نکرده است. شهروندان اروپایی نیز احساس می کنند که وضعیت بدتر شده و هیچ اتفاقی هم نمی افتد.

در چنین شرایطی نه تنها فشارها از پایین و از طرف شهروندان بر سیاستمداران اروپایی افزایش پیدا کرده است، بلکه انتظارات بین المللی از این اتحادیه نیز روز به روز بیشتر می شود. آمریکا، روسیه و چین درباره تشدید بحران یورو در اروپا هشدار داده اند.

کوریر در ادامه نوشت: نتیجه نشست های بحران در اتحادیه اروپا، دامنه ای از شکست ها و وعده های عملی نشده را به نمایش گذاشته اند. در نشست اخیر سران اتحادیه اروپا در بروکسل نیز از یک ضربه نجات بخش و راه حل بنیادی سخن به میان آمد. اما اینکه تصمیم های ارائه شده برای بانکها وگسترش صندوق کمکی اتحادیه اروپا به یک تریلیون یورو برای نجات دادن کشورهای یونان و ایتالیا از ورشکستگی کافی است مشخص نیست.

این روزنامه اتریشی در ادامه نوشت: مردم می دانند که سیاستمداران در برابر بحران یورو تا به حال قدرت رهبری و تصمیم گیری خود را نشان نداده اند.

نویسنده در ادامه به شکاف ایجاد شده بین مردم و سیاستمداران اروپایی اشاره کرده و نوشت: در این شکاف رو به رشد ایجاد شده بین شهروندان و سیاستمداران اروپایی مذاکرات بی نتیجه سران اروپایی و بازیهای مخفی آنها در پس واژگان تکنیکی و نامفهوم اقتصادی که به کار می برند سهم بالایی دارد.

"کوریر" در قسمت پایانی این مطلب خاطر نشان کرد که شهروندان و ملتهای اروپایی احساس می کنند که وضعیت به قدری وخیم است که این نشست های بحران به تنهایی هیچ کمکی به حل آن نمی کند. تنها اعتماد سازی بیشتر و تصمیمات قاطعانه از طرف سیاستمداران است که می تواند یورو را نجات داده و حیات سیاسی سران اروپایی را تضمین کند.