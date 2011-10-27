عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

- دادگاه عالی رژیم صهیونیستی تبادل اسرا با مصر را تایید کرد.
- در پیامی صوتی "سیف الاسلام قذافی" از طرفداران پدرش خواست روز و شب برای شکست انقلابیون بجنگند.
- با وخامت اوضاع در یونان پاپ بندیکت شانزدهم معترضان را به آرامش فراخواند.
- "بهار عربی" در فهرست نامزدهای دریافت جایزه حقوق بشر پارلمان اروپا قرار گرفت.
- جنگنده های اسرائیلی بار دیگر نوار غزه را مورد حمله قرار دادند.
- اتحادیه اروپا از برنامه اصلاحات اقتصادی ایتالیا استقبال کرد.
- تلاش کمیته چهارجانبه برای از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش خاورمیانه ادامه دارد.
- بان کی مون: ملتهای غربی اعتماد خود را به دولتهایشان از دست داده اند.
- بدلیل نگرانی از وقوع سیل هزاران نفر خانه های خود را در پایتخت تایلند ترک کردند.
- کنگره آمریکا گزارشی را در مورد فاصله طبقاتی در این کشور منتشر کرد.
نظر شما