۵ آبان ۱۳۹۰، ۹:۳۶

عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های مهم جهان به شرح زیر است.

- دادگاه عالی رژیم صهیونیستی تبادل اسرا با مصر را تایید کرد.

- در پیامی صوتی "سیف الاسلام قذافی" از طرفداران پدرش خواست روز و شب برای شکست انقلابیون بجنگند.

- با وخامت اوضاع در یونان پاپ بندیکت شانزدهم معترضان را به آرامش فراخواند.
 
- "بهار عربی" در فهرست نامزدهای دریافت جایزه حقوق بشر پارلمان اروپا قرار گرفت.
 
- جنگنده های اسرائیلی بار دیگر نوار غزه را مورد حمله قرار دادند.
 
- اتحادیه اروپا از برنامه اصلاحات اقتصادی ایتالیا استقبال کرد.
 
- تلاش کمیته چهارجانبه برای از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش خاورمیانه ادامه دارد.
 
- بان کی مون: ملتهای غربی اعتماد خود را به دولتهایشان از دست داده اند.
 
- بدلیل نگرانی از وقوع سیل هزاران نفر خانه های خود را در پایتخت تایلند ترک کردند.
 
- کنگره آمریکا گزارشی را در مورد فاصله طبقاتی در این کشور منتشر کرد.
