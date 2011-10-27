دادگاه عالی اسرائیل تبادل جاسوس این رژیم با اسرای مصری را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با تایید دادگاه عالی رژیم صهیونیستی این مبادله امروز پنج شنبه انجام می گیرد. قضات دادگاه مذکور با تایید تصمیم دولت صهیونیستی برای این اقدام، آن را مغایر با قوانین این رژیم ندانستند.

شب دوشنبه "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم اسرائیل اعلام کرد تل آویو قصد دارد در ازای آزادی "ایلان گراپل" جاسوس اسرائیلی-آمریکایی دستگیر شده در مصر 25 اسیر این کشور را آزاد کند.

این در حالی است که اعلام این خبر بویژه به فاصله اندکی پس از تبادل آزادگان فلسطینی با "گلعاد شالیت" نظامی اسرائیلی با انتقادهای شدیدی در داخل سرزمینهای اشغالی مواجه شده است.

از سوی دیگر منابع رسمی در قاهره تاکید دارند که توافق تبادل جاسوس اسرائیلی و 25 اسیر فلسطینی از طریق گذرگاه رفح انجام می شود و هم اکنون اقداماتی در این راستا در این گذرگاه آغاز شده است.

گفتنی است رژیم صهیونیستی به تازگی نیز با آزادی هزار و 27 آزاده فلسطینی در ازای آزادی نظامی خود که در سال 2006 توسط نیروهای حماس دستگیر شد، موافقت کرده است.