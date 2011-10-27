تداوم حیات ماهیان خزری نیازمند برنامه ریزی/ خزر به زباله دادن تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صید ماهیان استخوانی دریای خزر یکی از عمده فعالیت‌ های شیلاتی گیلان است و بنا به اعلام کمیته مدیریت صید سازمان شیلات ایران، فصل صید ماهیان استخوانی ازدریای خزر در استان از بیستم مهر ماه آغاز و تا نیمه دوم فروردین ماه سال بعد ادامه می یابد.



بهره برداری از ذخایر ماهیان استخوانی علاوه بر تامین بخش مهمی از نیاز پروتئینی جامعه نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای ساحل نشینان دریای خزر دارد.

صید بی رویه و غیر مسئولانه؛ ذخایر ماهیان استخوانی را به نابودی می کشاند

تامین معیشت تعداد زیادی صیاد ارتباط مستقیم با صید و صیادی دارد و همچنین اقتصاد گروهی از مردم چه از طریق تولید و فروش ادوات صیادی و چه از طریق تجارت خرید و فروش ماهی به تداوم ذخایر و بهره برداری پایدار به آن وابسته است.

اگر با انجام صید بی رویه و غیر مسئولانه ذخایر ماهیان استخوانی نابود شوند علاوه بر خارج شدن تولید هزار تن گوشت سفید که هم اکنون بر سر سفرهای جامعه دیده می ‌شود، عواقب وخیمی در انتظار معیشت ساحل نشینان خواهد بود و وضعیت اقتصادی صیادان و دیگر صنایع وابسته به مخاطره خواهد افتاد.

به هر حال ماهیگیری در دریای خزر جزو سخت‌ ترین مشاغل است که در فصل سرما و در داخل آب سرد صورت می‌ گیرد؛ صیدی که صیادان معتقدند در نهایت خود صید دریا می ‌شوند و چیزی عایدشان نمی ‌شود.

رئیس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، " تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی " را از راهکارهای علمی برای حفظ ذخایر گونه ‌های در حال انقراض ماهیان دریای خزر ذکر کرد و گفت: صید بی رویه و غیرمجاز، کاهش تخم ریزی طبیعی، تخریب زیستگاه ها و محل های تخم ریزی ماهیان، برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر رودخانه ها، ورود انواع آلاینده ها شهری و صنعتی به رودخانه ها، سواحل و غیره از عوامل اصلی تهدید کننده منابع آبزیان این دریاست.

محمد پور کاظمی همچنین صید غیرمجاز را مهمترین چالش های پیش روی بهره برداری شیلاتی دریای خزر دانست و افزود: متاسفانه صیادان غیرمجاز لطمات فراوانی به گونه های آبزیان با ارزش دریا وارد می کنند. وی اظهارداشت: با فرهنگ سازی باید به مردم آموخت که ماهی از ذخایر ملی و با ارزشی است که به تمامی مردم و همه نسلها تعلق دارد. رئیس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری گفت: در زمان فصل صید، بهره برداران و صیادان خود باید یک افق دید درازمدت تری داشته باشند چرا که این عوامل کمک می کند موجود زنده یا ماهی شانس بقای بیشتری داشته باشد. لزوم حفظ و صیانت از تنوع زیستی دریای خزر وی ادامه داد: جلوگیری از ورود آلودگی ها و ایجاد شرایط مناسب تخم ریزی طبیعی از اولویت های است که در صورت رعایت این موارد نیز می توان ضمن حفظ و تنوع زیستی ذخایر طبیعی، صیادان نیز با اطمینان خاطر بیشتری بهره برداری پایداری داشته باشند.

با این وجود استان گیلان توانمندی های بالقوه ای در زمینه آبزی پروری دارد و برای نیل به هدف و سیاست مزبور طرح های بسیار خوبی در آینده به اجرا در خواهد آمد.

در این ارتباط مدیرکل شیلات گیلان به تصویب 55 میلیارد تومان اعتبار در دور سوم سفر ریاست جمهوری به گیلان اشاره کرد و افزود: با این هدف هفت پروژه بزرگ در حال اجراست که ایجاد اراضی و دهکده پرورش ماهی به مساحت یک هزار و 300 هکتار در بندرکیاشهراز جمله آن است.

حجت سعیدی اظهارداشت: با اجرای این پروژه با ظرفیت سالانه 11 هزار تن تولید موجبات اشتغال چهار هزار و 400 نفر را فراهم می سازد.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: در زمینه توسعه پروژه پرورش ماهی در قفس های دریایی بر اساس ظرفیت سنجی های صورت گرفته این استان ظرفیت تولید سالانه 200 هزار تن ماهی را دارد.

20 هزار اشتغال مستقیم با توسعه پروژه پرورش ماهی در قفس های دریایی در گیلان

وی اظهارداشت: با توسعه پروژه پرورش ماهی در قفس های دریایی و تعمیم آن در سطح استان برای 20 هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد می شود.

سعیدی گفت: ماهی دار کردن آب بندانها و رها سازی بچه ماهیان خاویاری در آب بندانها را از دیگر پروژه های مصوب دور سوم سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت به گیلان ذکر کرد.

وی همچنین در خصوص توسعه مزارع پرورش ماهی خاویاری در اراضی ساحلی گفت: تاکنون 550 تن مجوز صادر و بخشی نیز در حال پیگیری برای تکمیل مجوز است.

مدیرکل شیلات گیلان با اشاره به فعالیت تعداد شرکت های تعاونی صیادی در استان افزود: در این استان 73 شرکت صیادی به صورت تعاونی و قانونی وجود دارد که دارای پنج هزار و 650 صیاد است اما فقط 56 شرکت با چهار هزار و 300 صیاد فعال هستند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته سه هزار و 134 تن محصول شیلاتی از سوی شرکت های تعاونی صیادی پره در گیلان صید شده است، پیش بینی کرد: امسال با توجه به وضعیت مناسب بازسازی و پرورش ماهیان استخوانی به ویژه ماهی سفید میزان تولید آبزی در استان افزایش یابد.

بدین ترتیب استان گیلان با بهره گیری از 300 کیلومتر نوار ساحلی و بهره مندی از رودخانه های پر آب ظرفیت های بالفعل و بالقوه بسیار فراوان و مناسبی در زمینه صنعت شیلات و آبزیان دارد، این قابلیت های صید، صیادی، تکثیر و پرورش آبزیان در منابع آبی داخلی استان و صنایع شیلاتی از جنبه اقتصادی برای کشور حائز اهمیت است.

چرخه تولید تا مصرف آبزیان به لحاظ اشتغالزایی بالا و نقش آن در صنایع بهره برداری، تولید و تشکل های مردمی، تعاونی های تولیدی و خدماتی به عنوان یکی از زیربخش های اقتصادی بسیار پررنگ و نمایان بوده به این دلیل شیلات در گیلان می تواند اهمیت بسزایی در اهداف برنامه ای برای رفع معضل بیکاری و اشتغال داشته باشد.

استاندار گیلان بر ضرورت صادرات و ارزآوری شیلات تاکید کرد

استاندار گیلان به صادرات و ارز آوری شیلات اشاره کرد و گفت: روند رو به رشد فعالیت های صید، صیادی، تکثیر و پرورش آبزیان در استان باعث شده نه تنها پروتئین مورد نیاز جامعه تأمین شود بلکه در راستای تولید محصولات با مزیت نسبی به منظور صادرات و ارزآوری نیز برای دولت منبع درآمد باشد.

مهدی سعادتی افزود: درصورت برنامه ریزی صحیح و شایسته در صنعت شیلات می توان دورنمای مناسبی را در بخشی از چرخه های اقتصادی در سطح ملی و بین المللی انتظار داشت.

وی ادامه داد: درهرصورت بخش شیلات، صید، صیادی، پرورش و تکثیرآبزیان در استان های شمالی می تواند نقشی کاملاً تأثیرگذار در ابعاد مختلف جامعه داشته باشد.

گوشت ماهی سرشار از پروتئین است و بیش از 20 نوع اسید آمینه دارد که 10 نوع آن برای بدن بسیار ضروری است و بدن قادر به ساخت آن نیست همینطور حدود 19درصد گوشت ماهی پروتئین است که سهل هضم بوده و به طور کامل جذب می شود.

گوشت ماهی بسیاری از ویتامین های مورد نیاز بدن مانند ویتامین A ، B ، D ، E ، K را تأمین می کند، مواد معدنی مهم مانند کلسیم، سدیم، منیزیم، فسفر، آهن، روی نیز در بدن آبزیان دریایی فراوان است و به لزوم مصرف ید برای مادران در دوران بارداری نیز همگان اذعان دارند.

گوشت ماهی داروی جهانی قلب نام دارد

ماهی همچنین ارزش دارویی و درمانی داشته و آن را داروی جهانی قلب نامیده اند، از سکته قلبی پیشگیری و از فشار خون جلوگیری می کند و در سلامت دستگاه عصبی و پیشگیری و درمان بیماری های آسم، آلرژی، روماتیسم، آرتروز، آلزایمر، میگرن، صرع، دیابت، افسردگی و نارسی نوزدان نیز اثرات موثری دارد.

در نهایت آبزیان در تأمین غذای مصرفی جامعه و کمک به امنیت غذایی سهم بخش کشاورزی و شیلات نقشی بسیار موثر دارند.

به هر حال در بخش جنوبی دریای خزر و رودخانه‌ های که به آن می ‌ریزند یعنی سواحل مربوط به ایران گونه ‌های گوناگونی یافت می ‌شود که می‌ توان از مهمترین آنها به انواع ماهیان خاویاری، ماهیان استخوانی و کیلکا اشاره کرد، وجود این منابع ارزشمند موجب شده است که مردم ساحل ‌نشین به نوعی با عشق به دریا و به امید ارتزاق از آن زندگی کنند.

بررسی‌ های کارشناسی نشان می ‌دهد به ‌طور عمده آلودگی‌ های صنعتی، نفتی و همینطورآلودگی ناشی از فاضلاب و پسماندهای کشاورزی محیط ‌زیست دریای خزر را به خطر انداخته است.