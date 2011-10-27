1.7 میلیون تن کالای غیر نفتی از گمرک پارس جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد پورحیدر ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: کالاهای صادر شده از گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به لحاظ وزن 13 درصد و نظر ارزش 55 درصد بیش تر از مهر سال گذشته بوده است .

وی، کالاهای صادراتی را پلی اتیلن سبک و سنگین، میعانات گازی، گازهای پروپان وبوتان بنزن و پارازیلین و مقصد آن ها را چین، ژاپن، امارات متحده عربی، هند، اندونزی، هلند، بلژیک، اسپانیا، ترکیه، رومانی، تایوان، تایلند، مالزی، ویتنام وافغانستان عنوان کرد .

مدیر کل گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به این که میعانات گازی 45 درصد وزن و 41 درصد ارزش کالاهای صادراتی را به خود اختصاص داده است، گفت: در این مدت حدود 773هزار و 750 تن میعانات گازی به ارزش 590 میلیون و 615 هزار دلار صادر شده است .