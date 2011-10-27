1.7 میلیون تن کالای غیر نفتی از گمرک پارس جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد پورحیدر ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: کالاهای صادر شده از گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به لحاظ وزن 13 درصد و نظر ارزش 55 درصد بیش تر از مهر سال گذشته بوده است.
وی، کالاهای صادراتی را پلی اتیلن سبک و سنگین، میعانات گازی، گازهای پروپان وبوتان بنزن و پارازیلین و مقصد آن ها را چین، ژاپن، امارات متحده عربی، هند، اندونزی، هلند، بلژیک، اسپانیا، ترکیه، رومانی، تایوان، تایلند، مالزی، ویتنام وافغانستان عنوان کرد.
مدیر کل گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به این که میعانات گازی 45 درصد وزن و 41 درصد ارزش کالاهای صادراتی را به خود اختصاص داده است، گفت: در این مدت حدود 773هزار و 750 تن میعانات گازی به ارزش 590 میلیون و 615 هزار دلار صادر شده است.
پورحیدر همچنین از ورود 23 هزار و 443 تن کالای مورد نیاز پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی منطقه در مهر ماه امسال خبر داد و اضافه کرد: این کالاها به ارزش 220 میلیون و 831 هزار دلار از طریق این گمرک به کشور وارد شده که ارزش آن نسبت به مهر ماه سال گذشته 35 درصد افزایش نشان می دهد.
