دبیرکل حزب النهضه نامزد نخست وزیری تونس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "حمادی الجبالی" روز گذشته (چهارشنبه) در کنفرانسی خبری که با حضور "راشد الغنوشی" رئیس حزب النهضه برگزار شد، اظهار داشت: من با توجه به اینکه دبیرکل حزب پیروز در انتخابات هستم خود را برای نخست وزیری نامزد کرده ام.



وی اعلام نامزدی خود را برای نخست وزیری در دولت موقت تونس مطابق اصول دموکراسی در جهان دانست و تاکید کرد: حزب النهضه برای پست ریاست جمهوری تونس نیز نامزدهایی دارد که شامل "مصطفی بن جعفر الامین" دبیرکل جمعیت کار و آزادی و "منصف المرزوقی" دبیرکل کنگره جمهوریت می شود.

خاطر نشان می شود راشد الغنوشی رئیس حزب النهضه نیز روز گذشته در اظهاراتی تشکیل دولت انتقالی را حق حزبی دانست که اکثریت آرا در انتخابات از آن خود کرده است.

وی البته تاکید کرده بود که حزب النهضه روحیه ایثار و از خودگذشتگی را دارد، اما این مسئله ای طبیعی است که حزب حائز اکثریت آرا در انتخابات دولت را تشکیل دهد.