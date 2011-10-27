رویکرد دیوان محاسبات در کردستان مشورتی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد پری پور شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان کردستان اظهار داشت: رویکرد و برنامه اصلی دیوان محاسبات در استان کردستان در خصوص نوع ارتباط با دستگاهها و سازمانهای دولتی مشورتی است و در این راستا آماده همکاری و تعامل بیشتر با مدیران استان هستیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه فضای حاکم بر استان کردستان همکاری و تعامل در بین دستگاه ها و ادارات دولتی است و به همین دلیل همه مدیران می توانند با خیال راحت در راستای اجرایی کردن برنامه های کاری خود و دستگاه مربوطه فعالیت کنند و این وضعیت فضای کار را برای دستگاههای نظارتی به ویژه دیوان محاسبات فراهم کرده است.

مدیر کل دیوان محاسبات استان کردستان با اشاره به برنامه های اجرا شده در استان طی سال گذشته و امسال در راستای افزایش نظارت بر روند هزینه اعتبارات گفت: خوشبختانه به دلیل نوع فعالیتهای صورت گرفته جایگاه کردستان طی سال گذشته در کشور به رتبه ششم ارتقاء پیدا کرده است و باید برای ارتقای این مهم تلاش کرد.

پری پور با اشاره به میزان تخلفات صورت گرفته در راستای جذب و هزینه اعتبارات در استان کردستان یادآور شد: خوشبختانه میزان تخلفات صورت گرفته از سوی دستگاههای دولتی در استان کردستان روند کاهشی را داشته است و مهمترین مشکل در این بخش مربوط به تخطی از مفاد موافقت نامه هاست که بخش زیادی از این تخلف نیز به دلیل عدم آشنایی بوده و غیرعمدی است.

در ادامه مدیر کل دیوان محاسبات استان کردستان گزارشی از وضعیت جذب و هزینه اعتبارات دولتی در این استان و میزان تخلفات صورت گرفته از سوی دستگاههای دولتی را طی سالهای 85 تا 89 ارائه کرد و در ادامه دادستان دیوان محاسبات کشورهم سخنانی در خصوص اهمیت و جایگاه نظارت در نظام اداری را ارائه و خواستار همکاری و تعامل بیشتر مدیران دولتی با دیوان محاسبات شد.