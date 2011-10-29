کاهش مشکلات کشاورزی در کرج نیازمند مهار و هدایت فاضلاب شهری است

علی اصغر منصورخاکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر دستگاه های ذیربط در البرز می خواهند که از احتمال آبیاری زمینهای کشاورزی با فاضلاب جلوگیری کنند، باید در درجه اول، زمینه های این امر را از بین ببرند.

وی ادامه داد: یکی از زمینه ها و بسترها در این خصوص، رفتن آبهای فاضلاب شهری به محدوده زمینهای کشاورزی است و باید فاضلاب شهری را از این زمینها دور کنیم.

رئیس جهاد کشاورزی استان البرز یادآور شد: در حال حاضر در بخشهایی از منطقه ما، فاضلاب شهری رها شده است که ممکن است بخشهای از این فاضلاب به محدوده زمینهای کشاورزی نیز برود.

وی افزود: ممکن است تعدادی از کشاورزان بخواهند از فاضلاب شهری برای آبیاری استفاده کنند و باید این فاضلاب را از دسترس آنها دور نگه داریم.

زمینهایی که احتمال کشت آلوده در آنها وجود دارد، معرفی شده اند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرذز در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: زمینهایی که احتمال کشت آلوده در آنها وجود دارد، معرفی شده اند و وظیفه پیگیری در خصوص سایر امور دیگر بر عهده جهاد کشاورزی البرز نیست.

وی عنوان کرد: لازم است دستگاه های ذیربط در زمینه پیگیری در این زمینه وارد عمل شوند و اقدامات لازم صورت گیرد.

منصورخاکی یادآور شد: لازم است در خصوص جلوگیری از آبیاری زمینهای کشاورزی با فاضلاب شهری، اقدامات ضروری اولیه انجام شود و دستگاه های ذیربط استان در این زمینه وارد عمل شوند.

دستگاه های ذیربط آزمایشهای لازم را در صورت نیاز انجام دهند

منصورخاکی افزود: دستگاه های ذیربط در استان باید هرجا که نیاز به انجام آزمایش روی سبزی و صیفی جات می بینند، این آزمایش را انجام دهند تا بتوانند نظر قطعی خود را اعلام کنند.

رئیس جهاد کشاورزی البرز بیان کرد: پس از احراز نتیجه در این زمینه، دستگاه های ذیربط باید از طریق مراجع قضایی حکم بگیرند و با متخلفان برخورد کنند.